Ajax Amsterdam sięga po Polaka. Jan Faberski podpisał kontrakt

Jagiellonia Białystok poinformowała w środę o rozstaniu z Janem Faberskim, 16-letnim zawodnikiem występującym na pozycji środkowego pomocnika. Młody gracz zrobi kolejny, bardzo istotny krok w karierze. Dołączył bowiem do Ajaksu Amsterdam, największego klubu Holandii, słynącego od lat z doskonałego szkolenia młodzieży. Podpisał umowę, która będzie obowiązywać przez najbliższe trzy lata. Póki co, dołączy do drużyny U-17.

Ajax Amsterdam sięga po utalentowanego Polaka. Jan Faberski dołączy do drużyny U-17

Do zespołu z Ekstraklasy Faberski trafił w lutym 2020 roku. Młody piłkarz występował regularnie w zespołach U-17 i U-18. Trenował także z pierwszą drużyną. Wziął m.in. udział w zimowym zgrupowaniu Jagiellonii w Belek. Na zgrupowanie zaprosił go ówczesny trener Piotr Nowak. Nastolatek nie doczekał się jednak debiutu wśród seniorów.

W minionym sezonie Jan Faberski zaliczył dziesięć meczów w Centralnej Lidze Juniorów, w której rywalizuje drużyna U-19 Jagiellonii. Piłkarz w listopadzie 2021 roku zaliczył także debiut w reprezentacji Polski do lat 16. Jak dotąd rozegrał w niej cztery spotkania.

Ajax Amsterdam już od kilku lat uważnie śledził rozwój Jana Faberskiego. Po raz pierwszy holenderscy skauci zwrócili uwagę na Polaka w 2017 roku, gdy ten zaliczył udany występ w turnieju Legia Cup. W kolejnych latach zawodnik odbywał konsultacje z klubowymi trenerami. Teraz gdy jest już nieco starszy, możliwe było sfinalizowanie transferu definitywnego.

