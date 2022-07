Podolski załatwił Górnikowi nowego sponsora z Niemiec. "Sześciocyfrowa kwota w euro"

Górnik Zabrze przeszedł spore zmiany przed nowym sezonem Ekstraklasy. Klub postanowił w połowie czerwca rozstać się z Janem Urbanem, a jego miejsce zajął Bartosch Gaul. Niemieccy dziennikarze twierdzili, że taka decyzja była zasługą Lukasa Podolskiego, natomiast sam zawodnik określił to "głupotą". Górnik Zabrze czerpał z niemieckiego rynku także przy transferach zawodników, ponieważ do klubu dołączył bramkarz Kevin Broll (do niedawna Dynamo Drezno) oraz obrońca Jonatan Kotzke (do niedawna Ingolstadt).

Górnik Zabrze ma nowego głównego sponsora. Spora rola Podolskiego. "Sześciocyfrowa kwota w euro"

Górnik Zabrze ogłosił w oficjalnym komunikacie, że niemiecka firma Schuettflix została nowym sponsorem głównym klubu na sezon 2022/2023. Schuettflix stworzyło platformę logistyczną dla branży budowlanej w 2019 roku, na której łączą się ze sobą wykonawcy robót budowlanych, dostawcy materiałów budowlanych oraz firmy transportowe. - Łączymy się z bardzo poważnym kontrahentem i jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. To fantastyczny dzień - mówił Tomasz Masoń, członek klubowego zarządu.

Okazuje się, że firma Schuettflix już sponsoruje niemiecki klub - Schalke 04 Gelsenkirchen. Umowa pomiędzy obiema stronami opiewa na "sześciocyfrową kwotę w euro", a 1/3 środków trafi do akademii Górnika. Spory wkład w tę współpracę miał Lukas Podolski.

- Mój telefon jest "ciężki", w środku są "ciężkie" nazwiska. Jeśli się uda kogoś przekonać, to będą inni partnerzy. Nie muszę prosić nikogo na kolanach. Kiedy dowiedziałem się, że wchodzą na polski rynek, nawiązałem kontakt, bo znam ludzi z tej firmy - tłumaczył Podolski na konferencji prasowej.

Logo firmy Schuettflix trafi na rękawki koszulek Górnika Zabrze, a obie strony mają nadzieję na kontynuowanie współpracy w kolejnych latach. Górnik rozpocznie rywalizację w nowym sezonie Ekstraklasy od meczu z Cracovią, który odbędzie się w poniedziałek 18 lipca o godzinie 19.