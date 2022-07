Legia walczy o piłkarza z FC Basel. Ostatni mecz rozegrał ponad pół roku temu

Legia Warszawa nie zaliczy minionego sezonu ligowego do udanych. Stołeczny klub zakończył rozgrywki na 10. miejscu, co było dla kibiców niemiłą niespodzianką. W nowym sezonie warszawianie będą zapewne chcieli powrócić do czołówki. Pomóc mają w tym wzmocnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nareszcie można pobyć w garniturach a nie w dresach" Gala Ekstraklasy 2022

Kyryło Kowałeć trafii do Legii Warszawa? Zawalczą ze Szwajcarami

Jak poinformował za pośrednictwem Twittera użytkownik BuckarooBanzai, Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem w najbliższym czasie ukraińskiego pomocnika Kyryła Kowałecia. Piłkarz wraz z końcem czerwca rozstał się z FK Oleksandria i jest obecnie wolnym zawodnikiem.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

"Legia Warszawa jest zainteresowana Kyryłem Kowałeciem. Taką informację podał Wiktor Wacko. Dodał on, że w grze o byłego gracza Oleksandrii (właśnie skończył mu się kontrakt) jest również FC Zurich oraz Bazylea" - czytamy na Twitterze.

Stal Mielec sięga po bramkostrzelnego napastnika. To może być hit

Legia Warszawa ma zawalczyć o Kowałecia ze wspomnianym FC Zurich oraz FC Basel. Na niekorzyść Ukraińca działa z pewnością fakt, że ostatni mecz rozegrał w październiku. Od tamtej pory nie zaliczył żadnych oficjalnych minut na boiskach i musi teraz szukać nowego klubu. Łącznie w zeszłym sezonie wystąpił w 11 meczach i zdobył 1 bramkę.

Legia Warszawa wzmacnia się przed sezonem. Nie chcą powtórzyć fatalnych rozgrywek

Sprowadzenie Kowałecia nie byłoby pierwszym wzmocnieniem Legii tego lata. Stołeczny klub sprowadził już sporo ciekawych zawodników. Wszystko po to, aby nie powtórzyć kolejnych tak fatalnych rozgrywek jak ostatnie. Do Legii trafili między innymi Makana Baku, Dominik Hładun oraz Robert Pich.

Zieliński zdradza plany transferowe Legii. "Trochę szpagatów muszę wykonać"

Warszawianie swój pierwszy mecz w nowym sezonie rozegrają na wyjeździe w sobotę 16 lipca. Ich rywalem będzie beniaminek Korona Kielce.