Radomiak ma nowego piłkarza. Grał w młodzieżowych drużynach Juventusu i FC Porto

Radomiak Radom dokonał kolejnego wzmocnienia przed rozpoczęciem nowego sezonu ekstraklasy. W niedzielę klub poinformował o podpisaniu trzyletniej umowy z Pedro Justiniano. Występujący na pozycji środkowego obrońcy zawodnik ma bardzo imponujące CV, jak na polską ligę. Grał m.in. w drużynach młodzieżowych Juventusu Turyn i FC Porto.

Ciekawy transfer Radomiaka Radom. Ściągnęli piłkarza z przeszłością w Juventusie i FC Porto

Justiniano urodził się w Vicenzie, jednak ma dwa obywatelstwa - włoskie i portugalskie. To umożliwiło mu reprezentowanie drużyn juniorskich obu krajów. Dla włoskiej kadry U15 zaliczył osiem występów. Dla młodzieżowych drużyn Portugalii grał 14 razy.

Przygodę z piłką zaczynał w juniorach Vicenzy, by następnie trafić do drużyny młodzieżowej Juventusu. Nie zadebiutował jednak w pierwszym zespole i w 2017 roku przeniósł się do FC Porto. Tam grał w rezerwach, a na początku także w zespole U19, z którym wygrał nawet rozgrywki Ligi Młodzieżowej UEFA. Warto dodać, że w tej drużynie jego kolegą był Vitinha, a więc zawodnik, który właśnie przeprowadził się z Porto do PSG za blisko 42 miliony euro.

22-latek opuścił FC Porto w sierpniu 2021 roku i trafił do Academiki Coimbra. W minionym sezonie dla portugalskiego drugoligowca Justiniano zagrał 18 meczów i strzelił jednego gola. Klub ten nie zdecydował się przedłużyć z nim współpracy, dlatego do Radomiaka Radom trafia na zasadzie wolnego transferu. Piłkarz w ostatnich tygodniach trenował już z drużyną i zdołał przekonać sztab szkoleniowy, że warto podpisać z nim umowę.

Defensor jest już dziesiątym transferem Radomiaka Radom tego lata. Wcześniej do zespołu dołączyli m.in. Jakub Ojrzyński (wypożyczenie z Liverpoolu U23), czy Lisandro Semedo (skrzydłowy, wychowanek Sportingu Lizbona).

Radomiak Radom nowy sezon zacznie 17 lipca meczem u siebie z Miedzią Legnica.