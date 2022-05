Legia Warszawa wybrała trenera. Vuković: Mogę dać sobie dwie ręce uciąć

Na początku miesiąca Kosta Runjaić ogłosił, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu z Pogonią Szczecin i po sezonie odejdzie z klubu. W programie "Liga + Extra" stwierdził, że brak nowej umowy to wina powolnego działania zarządu.

"Mogę dać sobie dwie ręce uciąć, że tak właśnie się stanie"

Zaraz po tym, jak szkoleniowiec potwierdził odejście z klubu, media zaczęły od razu łączyć go z posadą w Legii Warszawa. I coraz więcej jest głosów w tej sprawie. W poniedziałek gościem programu "Sport.pl LIVE" był obecny trener Legii - Aleksandar Vuković, który jest właściwie pewny, że Runjaić przejmie po nim drużynę.

- Nikt tego nie wie, ale zaraz się okaże, że tak naprawdę wszyscy mieli rację. Nie mogę tego potwierdzić, bo nie dostałem takiej informacji, ale mogę dać sobie dwie ręce uciąć, że tak właśnie się stanie. Chyba większego potwierdzenia nie trzeba - powiedział Vuković.

- Nie chciałbym się tego domyślać. Wolałbym usłyszeć od władz klubu, że decyzja jest już podjęta i wtedy jest ona dla mnie klarowna i jasna. Na pewno mniej niekorzystna niż w sytuacji, kiedy domyślam się, że tak jest - dodawał jeszcze szkoleniowiec posiadający serbskie i polskie obywatelstwo.

Wcześniej Sebastian Staszewski, dziennikarz Sport Interii, informował na Twitterze, że Runjaić przyjechał do stolicy na majówkę. W planach Runjaicia były także spotkania zawodowe. - Dziś rano w warszawskim hotelu Regent doszło do spotkania trenera Kosty Runjaicia z przedstawicielami Legii Warszawa. Jeśli nic się nie wysypie na ostatniej prostej, to 50-latek wkrótce zostanie nowym trenerem Legii - pisał 2 maja Staszewski.

- Plotki pozostawiam panu. Pan ma dużo fantazji i może dużo pisać na ten temat. Mogę potwierdzić, że byłem prywatnie z żoną w Warszawie - odpowiedział kilka dni później mocno poirytowany Kosta Runjaić. Interia Sport w poniedziałek informowała, że Niemiec zostanie ogłoszony trenerem Legionistów pod koniec maja.