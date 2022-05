Puchacza do kibiców Lecha. "Gdzie są teraz te dzbany? Kitrajcie się do końca"

Lech Poznań ma świetną sytuację w drodze po mistrzostwo Polski. Ostatnia wygrana z Piastem Gliwice i jednocześnie potknięcie Rakowa Częstochowa, który jedynie zremisował 1:1 z Cracovią sprawiły, że zespół Macieja Skorży ma dwa punkty przewagi nad drużyną Marka Papszuna. Do końca sezonu zostały dwie kolejki, a w nich Lech zagra z Wartą Poznań oraz Zagłębiem Lubin. To scenariusz lepszy od tego, jaki przewidziano dla Rakowa. Analizę ostatnich kolejek przeprowadziliśmy TUTAJ>>>

Puchacz ma radę do kibiców Lecha. "Kitrajcie się w tych norrach"

Lech Poznań pochwalił się wynikiem w mediach społecznościowych. W komentarzach pojawiło się wiele gratulacji i pochwał dla całego zespołu oraz komentarz Tymoteusza Puchacza. Reprezentant Polski uderzył przy okazji w kibiców, którym zdarzy się skrytykować klub.

"Gdzie są teraz te dzbany, które prują się przy każdej stracie punktów? Gdzie wy się teraz chowacie, to mnie mega interesuje. Kitrajcie się w tych norach już do końca, a celebrację zostawcie prawdziwym kibicom. Jedziemy po majstra" - napisał wychowanek Lecha Poznań, obecnie grający dla tureckiego Trabzonsporu. Komentarz Puchacza zebrał już ponad 800 polubień.

Puchacz na własnej skórze odczuł krytykę kibiców. Doświadczył tego zarówno w Lechu Poznań, jak i w reprezentacji Polski. Poprzedni sezon nie był zbyt udany dla piłkarzy "Kolejorza". Zakończyli go na 11. miejscu w tabeli i pierwszy raz w historii wypadli dużo słabiej od poznańskiej Warty. Kibice czuli się zawiedzeni rezultatami drużyny, bo przed sezonem stawiano ich w czołówce. Szczególnie że miał bardzo dobry start. Przegrał tylko jedno z dziesięciu pierwszych spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Obrońca już wcześniej odpowiadał też na wszystkie negatywne komentarze po jego meczach w reprezentacji Polski. - Wiele osób nam zarzucało, że nie mamy drużyny. To nieprawda, mamy się naprawdę dobrze. Stanowimy kawał drużyny i dlatego tak się zaprezentowaliśmy - mówił po meczu z Hiszpanią (1:1) na Euro 2020. Wiadomo, że teraz jestem najgorszy, nie umiem bronić i w ogóle nie umiem grać w piłkę. Tak to już jest w tej branży, że dziś się nie nadajesz, a za tydzień wszyscy cię klepią po plecach" - dodał z kolei po remisie 2:2 z Węgrami w el. MŚ 2022.

W ostatnich dniach Tymoteusz Puchacz miał za to powody do radości. Polak jest członkiem składu, który wygrał z Trabzonsporem mistrzostwo Turcji. Klub i kibice czekali na to 38 lat. Feta trwała wiele godzin.