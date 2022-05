Oficjalnie: Pogoń Szczecin ogłosiła nowego trenera. "Nie mogę się doczekać"

Przed kilkoma tygodniami Kosta Runjaic poinformował, że od przyszłego sezonu nie będzie już trenerem Pogoni Szczecin. Niemal na pewno Niemiec zwiąże się z Legią Warszawa. Nowym szkoleniowcem "Portowców" zostanie Jens Gustafsson.

- Jestem dumny z tego, że udało nam się osiągnąć porozumienie. Po wielu rozmowach jestem przekonany, że jest on świetnym wyborem dla naszego klubu i będzie dalej rozwijał naszą drużynę. Chcemy wspólnie kontynuować budowę silnej, rozwijającej się Pogoni. Przeanalizowaliśmy wiele meczów drużyn szkoleniowca i wiemy, że to także taka piłka, jakiej wszyscy w Szczecinie chcemy i do jakiej przywykliśmy. Trener Jens również był nastawiony na długofalowy projekt, w taki sposób pracował już w Szwecji i chcemy wspólnie z nim zrobić kolejne kroki w rozwoju naszego klubu - mówi dyrektor pionu sportowego Pogoni Szczecin Dariusz Adamczuk.

43-letni Szwed aktualnie jest selekcjonerem tamtejszej kadry U-21. Tę posadę objął niedawno, bo w styczniu, ale było to jego kolejne podejście do pracy z tą reprezentacją. W 2015 roku jego ekipa sięgnęła po mistrzostwo Europy. Prowadził też szwedzkie kluby: Halmstadts i Norrkoeping. Dobre wyniki w tym drugim zespole zaowocowały otrzymaniem pracy w Hajduku Split. Wytrwał tam tylko do 14. kolejki.

- Jestem bardzo podekscytowany tym, że dołączam do Pogoni Szczecin. Nie mogę się doczekać, kiedy spotkam się z drużyną i zaczniemy codzienną współpracę, której efektem mają być sukcesy drużyny. Wiem, że dobiega końca budowa pięknego stadionu w Szczecinie i chcę, by na nasze mecze obiekt wypełniał się do ostatniego wolnego miejsca. Drużynę planuję obejrzeć na żywo z trybun także przy okazji jej ostatniego domowego meczu w tym sezonie - mówi Jens Gustafsson.

Świetna przygoda Runjaicia

Jens Gustafsson zastąpi w Pogoni Kostę Runjaicia, który prowadzi Pogoń od 6 listopada 2017 roku. W tym czasie poprowadził zespół w 167 meczach, więc jego licznik zatrzyma się ostatecznie na 169. W 2021 roku doprowadził klub do pierwszego od 20 lat medalu mistrzostw Polski. W tym sezonie długo walczyło mistrzostwo kraju, ale kluczowa okazała się porażka 1:2 na własnym boisku z Rakowem Częstochowa. W minionej kolejce Pogoń zremisowała jeszcze ze Śląskiem Wrocław i jej szanse na triumf w lidze są już tylko matematyczne.