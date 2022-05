Europoseł Poręba się zagotował i pisze do Kuleszy. "To syf i złodziejstwo"

W niedzielę odbył się mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Stalą Mielec w 32. kolejce Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gdańszczan 3:2. Wszystkie gole dla podopiecznych Tomasza Kaczmarka strzelił Łukasz Zwoliński. Drużyna z Mielca odpowiedziała trafieniami Mateusza Żyry i Oskara Zawady. W spotkaniu doszło do bardzo dużej kontrowersji.

Cała sytuacja miała miejsce w doliczonym czasie gry. Łukasz Zwoliński strzelił gola na 3:2 w 93 minucie, który został uznany przez sędziów. Po konsultacji z wozem VAR zmieniono decyzję i bramka została anulowana. Kiedy wydawało się, że spotkanie będzie wznowione, arbiter ponownie zasygnalizował, że sytuacja jest analizowana przez VAR i ostatecznie... uznał gola.

Zdarzenie skomentował na Twitterze Tomasz Poręba, europoseł i wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a prywatnie kibic Stali Mielec. Swoje słowa skierował do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. - Panie Kulesza, to co zrobili sędziowie, było obrzydliwym złodziejstwem. Zresztą kolejnym w tym sezonie, ale te dzisiejsze kanty przebiły wszystko. Można wypruwać żyły, budować klub, a i tak przegrasz przy stoliku. Nie mam ochoty dalej uwiarygadniać tego syfu. Bawcie się sami - napisał Poręba.

Wpis Poręby nie spodobał się internautom, którzy nie zgodzili się z europosłem. "Decyzja jak najbardziej prawidłowa, nie było spalonego", "Na tym zdjęciu w żadnym wypadku nie ma spalonego" - czytamy na portalu.

Lechia Gdańsk dzięki zwycięstwu nad Stalą Mielec jest już niemal pewna gry w eliminacjach do Ligi Konferencji. Na dwie kolejki przed końcem zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 56 punktów. Nad piątym Piastem ma sześć punktów przewagi. Stal Mielec jest blisko utrzymania w Ekstraklasie. Aktualnie plasuje się na 12. pozycji w tabeli z 36 punktami na koncie. Ma pięć oczek więcej niż znajdująca się w strefie spadkowej Wisła Kraków.

