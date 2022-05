Borek zachwycony Kamińskim. "Przerasta większość ligi". Przyszłość polskiej piłki

W ostatniej kolejce Lech Poznań pokonał w Gliwicach Piasta 2:1. Jedną z bramek w niedzielnym spotkaniu strzelił Jakub Kamiński. Młodzieżowiec świetnym strzałem głową przelobował Frantiska Placha i dał swojej drużynie prowadzenie.

- Strzeliłem gola, chociaż muszę się szczerze przyznać, że chciałem w tej sytuacji odgrywać piłkę do któregoś z kolegów. Cieszę się, że koniec końców jednak wpadło - tak o trafieniu mówił piłkarz w rozmowie z klubowymi mediami.

19-letni Kamiński latem odejdzie do Wolfsburga. Oba kluby zawarły porozumienie zimą, a "Kolejorz" wzbogaci się na tej transakcji o 10 mln euro. O przyszłości młodego piłkarza mówił w programie "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym Mateusz Borek.

- Kamiński to chłopak, który cieszy nasze oczy. To jest przyszłość polskiej piłki. Ma już podpisany kontrakt z Wolfsburgiem, przerasta większość ligi nie tylko umiejętnościami - ocenił dziennikarz. Stwierdził, że piłkarz "ma predyspozycje i parametry do grania na wyższym poziomie". - Bardzo mocno mu kibicuję i wierzę, że z drzwiami wejdzie do Bundesligi - podkreślił. Borek ma nadzieję, że 19-latkowi pójdzie w Niemczech lepiej niż Tymoteuszowi Puchaczowi, którego przyszłość wciąż pozostaje niejasna.

- Ten Berlin jest jakiś przeklęty dla Polaków. To jest szalenie ciekawa sytuacja. Mieliśmy tydzień temu łączenie z Tymkiem, który mówił: "Słuchajcie, ja z jednej strony się cieszę, bo zdobyłem mistrzostwo Turcji, natomiast w perspektywie mistrzostw świata nie wyobrażam sobie sytuacji, że wracam do Berlina i nie wiem, co dalej ze mną będzie" - powiedział.

Lech Poznań z szansą na mistrzostwo

Zespół Macieja Skorży jest liderem ekstraklasy na dwie kolejki przed końcem z dwupunktową przewagą nad Rakowem, który zremisował 1:1 z Cracovią. Za tydzień "Kolejorza" czekają wyjazdowe derby z Wartą Poznań, z kolei Raków zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.