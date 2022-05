Media: Wieteska latem może odejść z Legii. Chcą go kluby z USA i Grecji

Mateusz Wieteska jest kluczowym piłkarzem Legii Warszawa. Obrońca ma w klubie z Łazienkowskiej już 11-letni staż, dzięki czemu wyrósł na lidera stołecznego klubu. Co więcej, niedawno Czesław Michniewicz powołał go także do reprezentacji Polski. Dobre występy Wieteski przykuły uwagę zagranicznych klubów i już od dłuższego czasu mówi się o jego odejściu z Warszawy.

Niepewna przyszłość Wieteski w Legii. Piłkarz może trafić do MLS lub Grecji.

Mateusz Wieteska w barwach stołecznego klubu rozegrał 150 meczów, w których strzelił osiem goli. Po 11 latach spędzonych w Legii może zacząć szukać nowych wyzwań. Jak podaje TVP Sport, 25-latkiem zainteresowane są kluby z Major League Soccer. Stany Zjednoczone są chętnie obieranym kierunkiem przez piłkarzy z Ekstraklasy. W przeszłości udali się tam między innymi Adam Buksa, Luquinhas i Jarosław Niezgoda. W MLS grają również Jan Sobociński, Patryk Klimala, Kacper Przybyłko, Kamil Jóźwiak i Karol Świderski.

Dziennikarze informują także, że Wieteską zainteresowany jest Olympiakos Pireus. Grecki klub zapewnił sobie niedawno tytuł mistrza kraju. W ostatnich miesiącach na wypożyczeniu w tym zespole przebywał Michał Karbownik. Na ten moment Legia nie otrzymała jeszcze żadnej oficjalnej oferty za obrońcę. Jego umowa ze stołecznym klubem wygasa w czerwcu 2023 roku. Przyszłość Wieteski wyjaśni się w ciągu najbliższych tygodni.

Mateusz Wieteska rozegrał w obecnym sezonie 46 meczów, w których zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty. Legia Warszawa po 31 kolejkach zajmuje 12. miejsce w tabeli i ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. W piątek o 20:30 zmierzy się z Górnikiem Zabrze na swoim stadionie.

