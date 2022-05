Vuković ostrzega: Mówienie, że nie mamy o co walczyć, jest trochę zgubne

Legia Warszawa przegrała trzy minione starcia z rzędu i piłkarze stołecznej ekipy będą chcieli przełamać się w meczu z Górnikiem Zabrze. Wygrana z drużyną trenera Jana Urbana będzie miała dla Legii bardzo duże znaczenie, bowiem pozwoli jej na oddalenie się od strefy spadkowej na dziewięć punktów.

Trener Legii Warszawa postawił sprawę jasno. "Chcemy zrehabilitować się przed naszą publicznością"

Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej trener Legii Aleksandar Vuković, błędne jest myślenie, że Legia w tym sezonie nie gra już o nic i chciałby, aby jego drużyna była już pewna utrzymania: - Nie chcę używać usprawiedliwień. Moją rolą jest znaleźć sposób, żeby drużyna w każdym meczu walczyła o zwycięstwo bez względu na to, co dzieje się dookoła. Jesteśmy po bardzo złym okresie. Przegraliśmy trzy mecze. (...) Chcemy zrehabilitować się przed naszą publicznością i zdobyć trzy punkty. Musimy zapewnić sobie w 100 proc. utrzymanie. Mówienie, że nie mamy o co walczyć, jest trochę zgubne. Staram się to cały czas podkreślać - powiedział Vuković, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Trener Legii Warszawa podczas starcia z Górnikiem będzie miał większe pole do popisu podczas typowania wyjściowej jedenastki. Do kadry powróci bowiem pauzujący za żółte kartki Mateusz Wieteska oraz Lindsay Rose, który wznowił treningi.

- Przed nami jeszcze dzisiejszy trening. Dopiero po nim powiem, jak finalnie wygląda kadra. Przed meczem ze Stalą mieliśmy ogromnego pecha. Treningu nie dokończyli Lindsay Rose i Yuri Ribeiro. W spotkaniu nie mógł wziąć udziału też Mateusz Wieteska. Borykamy się z tymi problemami, ale mam nadzieję, że sytuacja kadrowa jutro będzie lepsza. Joel Abu Hanna ma zbitą kostkę po ostatnim meczu. Jeżeli do dyspozycji będzie Mateusz Wieteska, Lindsay Rose i Joel Abu Hanna, to sytuacja będzie wyglądała o wiele lepiej - powiedział trener warszawskiej drużyny.

Vuković odniósł się także do kolejnego rywala Legii. Dyspozycja Górnika w ostatnim czasie jest nieco lepsza, choć również daleka od ideału. Piłkarze z Zabrze w przeciągu ostatnich trzech starć zanotowali remis, wygraną oraz porażkę: - Górnik to drużyna bardzo ofensywnie usposobiona. W każdym meczu kreują sobie wiele sytuacji. Nasza gra obronna musi być o wiele bardziej skuteczna, niż miało to miejsce w ostatnich dwóch meczach i w rywalizacji z Piastem, w której popełniliśmy jeden koszmarny błąd - stwierdził szkoleniowiec.

Spotkanie Legii z Górnikiem rozpocznie się w piątek (06.05) o godzinie 20.30. Piłkarze z Warszawy zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli, natomiast Górnik jest 9. Obie drużyny dzieli różnica pięciu punktów. Zawodnicy trenera Vukovicia w kolejnych kolejkach zmierzą się z Jagiellonią oraz Cracovią.