Yuri Ribeiro kontuzjowany. Nie zagra do końca sezonu

W 31. kolejce Legia Warszawa przegrała na wyjeździe ze Stalą Mielec 2:1. Goście do meczu z 10. drużyną ligi przystąpili bez kontuzjowanego Yuri Ribeiro. Portugalczyk uszkodził mięsień przywodziciela i czeka go od czterech do sześciu tygodni przerwy - infomują "legioniści.com". Z tego wynika, że były gracz Nottingham Forest nie zagra do końca sezonu.

25-latek od momentu przyjścia do Legii zmaga się z problemami zdrowotnymi. Portugalczyk przeszedł m.in. operację wyrostka robaczkowego, koronawirus oraz kolejne kontuzje mięśniowe. W drużynie Legii zagrał łącznie 18 meczów, a jego dorobek to dwie asysty.

Legia zajmuje w tabeli 12., miejsce. Podopieczni Aleksandara Vukovicia mają sześć punktów przewagi nad Wisłą Kraków i spadek stołecznej drużyny do 1 ligi wydaje się być mało prawdopodobny. Do końca sezonu legionistom pozostały trzy mecze - z Górnikiem Zabrze u siebie, w Białymstoku z Jagiellonią i w Warszawie z Cracovią.