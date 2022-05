Wrocław musi dopłacić 43 miliony za budowę stadionu na Euro 2012. Pochłonął prawie miliard

Budowa stadionu we Wrocławiu, na którym były rozgrywane mecze Euro 2012 zakończyła się w 2011 roku. Mimo tego, po ponad 10 latach, miasto nadal nie rozliczyło się z wykonawcą. Od stycznia 2010 roku za budowę odpowiadała firma Max Boegl. Dwa lata później miasto wypowiedziało umowę głównemu wykonawcy, argumentując to niedotrzymaniem terminu zakończenia prac. Doszło do procesów sądowych pomiędzy stronami, w czasie których firma oraz miasto pozywały się na 300 milionów złotych.

Po 10 latach Wrocław nadal nie rozliczył się za budowę stadionu. Dopłaci 43 miliony złotych

Do ugody pomiędzy stronami doszło dopiero w 2022 roku. Gminna spółka, która zarządza stadionem, poinformowała, że doszła do porozumienia z firmą Max Boegle. Jak podaje portal money.pl, miasto musi dopłacić 43 miliony złotych za koszt robót przy budowie stadionu, które wcześniej nie zostały rozliczone. Porozumienie mogło zostać zrealizowane dopiero po zmianach w budżecie, które zostały wprowadzone na ostatniej sesji rady miasta.

Dodatkowe koszty, jakie poniesie miasto, oznaczają, że cała inwestycja okaże się dużo droższa niż początkowo zakładano. Władze miasta szacowały, że koszt budowy obiektu wyniesie około 450-500 milionów złotych. Koszty stopniowo rosły, a łączna suma, którą Wrocław wydał na stadion, wyniesie około 947 milionów złotych. To blisko dwa razy więcej niż planowano.

Obecnie na stadionie Tarczyński Arena mecze rozgrywa pierwsza drużyna Śląska Wrocław. Z początku zakładano, że obiekt o pojemności 40 tys. miejsc będzie zarabiał sam na siebie. Skończyło się na tym, że miasto cały czas dopłaca do utrzymania stadionu.

Śląsk Wrocław walczy o utrzymanie w obecnym sezonie. Klub zajmuje 14. miejsce w tabeli po 31 kolejkach Nad strefą spadkową ma tylko trzy punkty przewagi.

