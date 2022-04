Legia upokorzona w Mielcu. Kompromitacja. I ten gol z rożnego [WIDEO]

Według danych portalu EkstraStats.pl tylko Górnik Zabrze stracił w tym sezonie więcej goli po stałych fragmentach gry niż Legia Warszawa. Problemy drużyny Aleksandara Vukovicia jak na dłoni widać było w Mielcu. To przez nie mistrzowie Polski przegrali już 17. mecz w tym sezonie i spadli na 12. miejsce w tabeli ekstraklasy.

O kolejnej porażce Legii zdecydowały dwa rzuty rożne. Oba wykonywane przez Krystiana Getingera. Przy pierwszym, wykonywanym już w 5. minucie, pomocnik Stali Mielec zaskoczył Richarda Strebingera bezpośrednim uderzeniem na bramkę. Getinger zagrał piłkę dochodzącą i chociaż nie przeciął jej żaden z jego kolegów, to źle ustawieni legioniści tylko utrudnili robotę austriackiemu bramkarzowi.

W 34. minucie Getinger dośrodkowywał z przeciwnej strony i znów zrobił to dobrze. Tym razem do jego zagrania najwyżej wyskoczył Arkadiusz Kasperkiewicz, który uderzeniem głową nie dał szans Strebingerowi. Dla Legii to był cios tym większy, że raptem pięć minut wcześniej doprowadziła do remisu. Z lewej strony zagrywał Maciej Rosołek, a bramkę uderzeniem z bliska zdobył Paweł Wszołek.

Legia znowu przegrała

Legia w tym sezonie kolejny raz rozczarowała, a w Mielcu mogła przegrać wyżej, bo źle grał Strebinger. Austriak był bardzo niepewny, co doskonale zaprezentował w 38. minucie. To wtedy bramkarz Legii źle zagrał nogą, podając wprost pod nogi Maksymiliana Sitka. Pomocnik Stali wpadł w pole karne, ale w idealnej sytuacji uderzył wprost w bramkarza.

Legioniści przez chwilę mogli mieć nadzieję, że z Mielca wywiozą chociaż punkt. W 72. minucie Tomas Pekhart znalazł się w sytuacji sam na sam ze Strączkiem i nawet pokonał go, ale bramka słusznie nie została uznana. W momencie podania Czech był bowiem na spalonym.

Stal kolejny raz nie przegrała z Legią po powrocie do ekstraklasy. W poprzednim sezonie mielczanie wygrali na wyjeździe 3:2, a u siebie zremisowali 0:0. Jesienią zespół Majewskiego pokonał Legię 3:1.

Zwycięstwo Stali sprawiło, że zespół Adama Majewskiego przeskoczył Legię w tabeli. Mielczanie są na 10. miejscu, Legia na 12. Obie drużyny mają po 36 punktów i o siedem punktów wyprzedzają znajdującą się w strefie spadkowej Wisłę Kraków, która w niedzielę zagra w derbach z Cracovią.

Legia już w piątek podejmie Górnika Zabrze. Dwa dni później Stal Mielec zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk.