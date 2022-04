Cracovia - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać derby Krakowa? [Transmisja TV, stream online]

Zbliżające się derby Krakowa będą miały ogromną wagę, nie tylko ze względu na historyczną rywalizację Wisły Kraków i Cracovii. Sytuacja w tabeli zawodników Jerzego Brzęczka jest bowiem bardzo trudna i ewentualna porażka, mogłaby przybliżyć ich do spadku z Ekstraklasy, choć zważając na terminarz ekipy z Reymonta i słabe wyniki większości drużyn z dolnej części tabeli, degradacja nie byłaby jeszcze przesądzona.

Wisła Kraków utrzyma się w Ekstraklasie? Cracovia spróbuje jej w tym przeszkodzić

Zupełnie inaczej prezentuje się za to sytuacja Cracovii. Gracze trenera Jacka Zielińskiego po dwóch wygranych starciach przeciwko Radomiakowi i Zagłębiu Lubin z rzędu zajmują 8. miejsce w tabeli. Teraz będą oni chcieli utrudnić zadanie Wiśle, która obecnie potrzebuje dwóch punktów do opuszczenia strefy spadkowej. Aby tak się stało, zawodnicy Brzęczka muszą nie tylko pokonać Cracovię, ale również liczyć na potknięcie ich bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie – Zagłębia, które będzie rywalizowało z Lechią Gdańsk.

Zadanie stojące przed Wisłą jest dodatkowo utrudnione przez wydarzenia poprzedniej kolejki. Ekipa z Krakowa przegrała ze swoją imienniczką z Płocka 3:4, a po meczu bardzo nieodpowiedzialnie zachował się Luis Fernadez. Hiszpan najpierw podszedł pod trybunę kibiców Wisły Kraków, aby spróbować uspokoić ich po celebrowaniu bramki przez rywali tuż przed nimi, a później ruszył w kierunku graczy z Płocka i zaatakował Damiana Michalskiego, co przerodziło się w szarpaninę pomiędzy zawodnikami.

Komisja Ligi zdecydowała się wykluczyć atakującego do końca sezonu, co dodatkowo skomplikuje sytuacje Wisły. Ukarany został również Jakub Błaszczykowski za dyskusję z sędziami. Ponadto przez żółte kartki pauzować będą Konrad Gruszkowski i Maciej Sadlok, a nie jest jeszcze pewne czy do pełni sił wróci kontuzjowany niedawno Joseph Colley.

Cracovia - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Transmisja TB, stream online

Spotkanie Cracovia – Wisła Kraków zaplanowano na niedzielę 1 maja o godzinie 17.30. W przeciągu pięciu ostatnich starć pomiędzy ekipami Cracovia wygrała tylko raz, natomiast Wisła triumfowała dwa razy, pozostałe mecze zakończyły się remisem. Transmisję tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ oraz w serwisie Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.