Ivi Lopez odejdzie z Rakowa? "Miał bardzo lukratywną ofertę"

Ivi Lopez jet obecnie jednym z najlepszych zawodników w ekstraklasie. Hiszpan zachwyca, odkąd przeniósł się do Polski we wrześniu 2020 roku. 27-latek rozegrał już w barwach Rakowa Częstochowa 72 spotkania, w których zdobył 32 bramki i zaliczył 19 asyst.

W tym sezonie Hiszpan jest zdecydowanym liderem drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna, która walczy o mistrzostwo Polski. Napastnik Rakowa przewodzi klasyfikacji strzelców ekstraklasy z 18 trafieniami na koncie. Fantastyczna forma Iviego Lopeza utrzymująca się już od dłuższego czasu sprawia, że wzbudza on ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

Raków Częstochowa może sporo zarobić na Ivim Lopezie. "Już teraz miał lukratywną ofertę"

Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, Ivi Lopez opuści Raków Częstochowa już w letnim okienku transferowym. - Prawdopodobnie Ivi Lopez odejdzie po sezonie albo będzie go bardzo trudno zatrzymać. Już teraz miał bardzo lukratywną ofertę z Bliskiego Wschodu. Rozmawiał z ludźmi z klubu, którzy mówili: "Zamknijmy ten projekt i porozmawiamy o transferze po sezonie". Nie wiem, co mieli na myśli, ale najpewniej walkę o mistrzostwo Polski - powiedział dziennikarz w programie "Poznań vs. Częstochowa" na YouTube.

- Zanosi się na minimum 20 goli w ekstraklasie. Spokojnie znajdzie pracodawcę - jeśli nie na Bliskim Wschodzie, to wskazałbym drogę, którą podążył Luquinhas, czyli MLS. Nie zdziwiłbym się, jeśli Lopez odszedłby do któregoś z tych kierunków za nowym projektem, ale też po prostu za wysokim kontraktem - dodał Włodarczyk.

Transfer Iviego Lopeza będzie dla Rakowa Częstochowa doskonałą okazją na zarobienie sporych pieniędzy. Hiszpan ma bowiem podpisany kontrakt z klubem, który obowiązuje aż do czerwca 2024 roku. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 3,5 miliona euro.