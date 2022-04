Komisja Ligi ukarała Błaszczykowskiego i Wisłę. Długie zawieszenie Fernandeza

Wisła Kraków przegrała 3:4 ze swoją imienniczką z Płocka i pogorszyła swoją sytuację w tabeli Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka traci dwa punkty do bezpiecznej strefy na cztery kolejki przed końcem sezonu. Po meczu doszło do starcia Luisa Fernandeza z Damianem Michalskim, a Jakub Błaszczykowski skrytykował postawę sędziego. Poznaliśmy decyzje Komisji Ligi dotyczące Wisły Kraków.

Kibice Wisły, Błaszczykowski i Fernandez ukarani przez Komisję Ligi. Napastnik nie zagra do końca sezonu

Zdecydowanie największą uwagę zwróciło zachowanie Jakuba Błaszczykowskiego po meczu z Wisłą Płock (3:4), kiedy to rozmawiał w tunelu z sędzią Damianem Sylwestrzakiem. Sylwestrzak starał się wytłumaczyć, dlaczego jego zdaniem nie było faulu na Enisie Fazlagiciu. - Za każdym razem to samo. Jeszcze pan do mnie nie dzwonił i oby pan tylko nie dzwonił, jak ku**a reszta. Bo zawsze później robicie tak samo - stwierdził Błaszczykowski. Były reprezentant Polski otrzymał karę grzywny w wysokości pięciu tysięcy złotych w zawieszeniu na sześć miesięcy.

Po zakończeniu spotkania Luis Fernandez uderzył w głowę Damiana Michalskiego. Hiszpan przeprosił rywala za swoje zachowanie i zadeklarował wpłatę na cel charytatywny, o czym poinformowała rzecznik prasowa Wisły Kraków, Karolina Biedrzycka. Komisja Ligi nie odpuściła Fernandezowi i napastnik otrzymał dyskwalifikację na cztery mecze, co oznacza, że nie zagra do końca sezonu. Kibice Wisły Kraków po zakończeniu meczu określili arbitra Damiana Sylwestrzaka i jego asystentów "złodziejami", za co Wisła musi zapłacić 15 tysięcy złotych.

Ukarany został także fizjoterapeuta Karol Biedrzycki i nie znajdzie się w protokole meczowym w dwóch najbliższych kolejkach za otrzymanie czerwonej kartki. Wisła Kraków zagra w najbliższej kolejce z Cracovią - to spotkanie odbędzie się 1 maja o godzinie 17:30.