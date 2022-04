Nestor El Maestro może zostać nowym trenerem Pogoni Szczecin

Nestor El Maestro w wieku ośmiu lat uciekł z rodziną z rodzinnej Serbii i wyjechał do Anglii, przyjmując później tamtejsze obywatelstwo. Mając zaledwie 16 lat, ukończył kurs trenerski, a trzy lata później pracował w Austrii, następnie w Valencii i w Niemczech - jako asystent w Schalke 04, Hannoverze i Hamburgerze SV.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun powrócił do tematu Legii. "To była moja decyzja"

"Sharksi" zamordowali 18-latka. Teraz wyjdą na wolność. Kompromitacja sądu

Nestor El Maestro głównym kandydatem do zastąpienia Runjaicia w Pogoni Szczecin

Jak wynika z informacji przekazanych przez Meczyki.pl, Nestor El Maestro był jednym z głównych kandydatów władz Pogoni Szczecin do roli menedżera pierwszego zespołu. Miały się nawet odbyć już rozmowy, jednak ostateczna decyzja w sprawie następcy Kosty Runjaicia pojawi się dopiero po zakończeniu sezonu.

Transferowa porażka Bayernu. Przebili BVB, ale Schlotterbeck wybrał rywala

W gronie kandydatów do objęcia roli trenera Pogoni Szczecin wymieniano również Macieja Stolarczyka i Wiktora Skrypnika. Żaden z nich jednak nie jest obecnie brany pod uwagę.

Doświadczenie serbskiego szkoleniowca

Za czasów pracy w Niemczech został najmłodszym drugim trenerem w Bundeslidze. - Wtedy to było bardzo dziwne uczucie. Na ławkach trenerskich nie zasiadali trenerzy poniżej 35. roku życia. Dziś to już normalna sprawa - powiedział w wywiadzie dla "The Guardiana".

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W 2017 roku El Maestro rozpoczął pracę jako pierwszy trener Spartaka Trnawa, z którym zdobył pierwsze od 1973 roku mistrzostwo Słowacji. Po roku przeniósł się do CSKA Sofia, jednak pomimo dobrych wyników został zwolniony po zaledwie kilku miesiącach.

W kolejnych latach El Maestro pracował jeszcze w trzech klubach. W sezonie 2019/20 był trenerem Sturmu Graz, od marca do sierpnia 2021 roku był menedżerem saudyjskiego Al-Taawoun, natomiast we wrześniu 2021 roku zaczął pracę w tureckim Göztepe. W marcu tego roku został zwolniony.