"Błaszczykowski musi odejść", "Od legendy do dna". Burza po meczu z Wisłą Płock

Wisła Kraków walcząca o utrzymanie w ekstraklasie przegrywa w poniedziałek z Wisłą Płock (3:4) po tym, jak w 95. minucie Damian Sylwestrzak (sędzia) dyktuje rzut karny. Co do słuszności decyzji arbitra nie ma wątpliwości. Powtórki udowadniają: Elvis Manu zagrał piłkę ręką. Emocje sięgnęły tak wysoko, że tuż po ostatnim gwizdku sędziego doszło do przepychanek między Luisem Fernandezem a Damianem Michalskim. Piłkarz Wisły Kraków uderzył rywala, czym może zająć się Komisja Ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

Jakub Błaszczykowski wzbudził niechęć kibiców. "Musi odejść"

Kontrowersje wywołało także Jakuba Błaszczykowskiego. Były reprezentant Polski nie grał w tym meczu, ale kilka sekund po meczu wszedł już na murawę, aby dyskutować z sędziami. Najpierw zaczął rozmowę z arbitrem technicznym, a później podszedł do Damiana Sylwestrzaka i jego asystentów, bijąc im ostentacyjne brawa tuż przed nosem.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Absurdalna decyzja władz Radomiaka. Banasik dla Sport.pl: Za długo się znamy

Wiele osób bardzo krytycznie podeszło do tego incydentu. W mediach społecznościowych czytamy, jak niektórzy domagają się nawet odejścia Błaszczykowskiego z Wisły Kraków. "Błaszczykowski. Od legendy do dna", "karygodne zachowanie", "musi odejść" - piszą kibice na Twitterze. "Karny jest niestety dla Wisły ewidentny, można się z tym nie zgodzić, ale zachowanie sztabu i Kubusia jest dramatycznie słabe. Błaszczykowski swoim nazwiskiem promuje degradacje i rozwalenie Wisły, legenda" - dodaje inny użytkownik.

Jerzy Brzęczek zapytany na pomeczowej konferencji prasowej tłumaczył, skąd pojawiło się oburzenie sztabu po wskazaniu na jedenasty metr. – Uważam, że nam też należał się rzut karny za faul na Citaiszwilim. Nie dopisuje nam szczęście, ale mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie inaczej – mówił trener Wisły Kraków. W tym miejscu przypomniał mecz z Radomiakiem Radom, w którym też sędziował Sylwestrzak i wtedy w podobnej sytuacji podyktował rzut karny.

Sędziowie boją się o życie i uciekają z Białorusi. "Wywieźli mnie do lasu"

Sytuacja Wisła Kraków jest bardzo trudna. Klub znajduje się w strefie spadkowej ekstraklasy. Aktualnie "Biała Gwiazda" jest sklasyfikowana na 16. miejscu w tabeli z 29 punktami i dwupunktową stratą do bezpiecznego miejsca. Wisła Płock z 45 punktami awansowała na szóste miejsce.