Kabaret w Krakowie, Wisła pogrążona. Mariusz Jop może się tylko uśmiechnąć

W Krakowie obejrzeliśmy prawdopodobnie najbardziej mecz w tym sezonie Ekstraklasy. Wisła Kraków przegrała 3:4 z Wisłą Płock w piekielnie ważnym spotkaniu dla losów dołu ligowej tabeli. Krakowianie przegrywali już 0:2 i 1:3, ale byli w stanie doprowadzać do remisu. Jednak tego, co stało się w 98. minucie spotkania, nie sposób wytłumaczyć.

Ten moment może zdecydować o utrzymaniu? Najgłupszy karny w historii

Ostatnia akcja poniedziałkowego meczu może na stałe wryć się do historii krakowskiego klubu. Zresztą wielu kibiców i ekspertów od razu porównało ją do samobójczego gola Mariusza Jopa w 2010 roku. Ten pozbawił Wisłę Kraków trzeciego z rzędu mistrzostwa.

W ostatniej akcji meczu po strzale Jorginho (pomocnik Wisły Płock) piłkę odbił Paweł Kieszek (bramkarz Wisły), ale sędzia Sylwestrzak dostał informację od VAR. Okazało się, że w absurdalny sposób rękę nad głowę w polu karnym wystawił piłkarz Wisły - Elvis Manu. A piłka otarła się o dłoń pomocnika... Sytuacja mogła wydawać się kontrowersyjna, ale ta powtórka rozwiewa wszystkie wątpliwości. To po prostu najgłupszy karny, jaki widzieliśmy w piłce nożnej. Jeszcze o takiej wadze.

Po analizie sędzia w 100. minucie wskazał na 11. metr. Manu padł załamany na murawę, bo wiedział, co to oznacza. Karnego na gola zamienił Mateusz Szwoch.

Wszyscy zagrali dla Wisły Kraków, a ta się pogrążyła

Wisła wypuściła kapitalną okazję na ucieczkę ze strefy spadkowej po wielu meczach spędzonych na dnie tabeli. W 30. kolejce mecze ułożyły się w ten sposób, że drużyny znajdujące się nad Wisłą straciły punkty (przegrały drużyny z miejsc od 10. do 15.). Drużyna Brzęczka miała niezwykłą okazję odskoczyć Termalice aż na pięć punktów. Szybko jednak została sprowadzona na ziemię przez drużynę Pavola Stano. W 9. minucie strzelił Tomasik, w 12. minucie gola dołożył Łukasz Sekulski. A Wisła odpowiedziała trafieniem Sebastiana Ringa w 27. minucie.

Na przerwę schodziła jednak z wynikiem 1:3, bo drugiego gola w 41. minucie strzelił Sekulski. W drugiej połowie na boisku rządziła jednak Wisła. Dużo do gry wniosły zmiany m.in Elvisa Manu czy Momo Cisse. Gola na 2:3 strzelił Manu, a wyrównał Zdenek Ondrasek, który wykończył kapitalną okazję. Wisła naciskała, ale w doliczonym czasie gry przytrafiła się feralna sytuacja Elvisa Manu.

Wisła Kraków szarpała indywidualnie, Stano udzielił lekcji futbolu

Wiśle nie sposób odmówić indywidualnych umiejętności kilku piłkarzy, którzy w drugiej połowie ciągnęli ten zespół. Mowa tu choćby o takich zawodnikach jak Marko Poletanović, czy przede wszystkim Giorgi Citaiszwili, po którym widać, że jest piłkarzem z innego piłkarskiego świata. Ale prawda jest taka, że to Wisła Płock Pavola Stano udzieliła ekipie Jerzego Brzęczka lekcji futbolu. Płocczanie świetnie wychodzili spod chaotycznego pressingu Wisły. Byli niezwykle konkretni i wykorzystali właściwie każdy prezent, jaki dała im obrona Wisły Kraków. A tych było co niemiara. Co ciekawe, w pierwszej połowie goście mieli aż 68% posiadania piłki. Gospodarze wręcz nie istnieli. Wisła Kraków miała jednak charakter i indywidualne umiejętności. Dzięki temu w drugiej połowie doprowadzili do remisu, ale w tym sezonie Ekstraklasy to za mało, żeby wygrywać. I być może za mało by się utrzymać w lidze.

Wisła Kraków nie wygrywa. Problem może być jeszcze większy

Wisła Kraków wygrała zaledwie jeden z ostatnich dwunastu meczów. Co prawda ma teoretycznie najłatwiejszy terminarz ze wszystkich drużyn na dole tabeli (kolejno: Cracovia (w), Jagiellonia (d), Radomiak (w), Warta (d)). Ale żeby się utrzymać w ekstraklasie, potrzebuje zwycięstw. Jak mówią statystyki - przynajmniej dwóch.

A o zwycięstwa może być coraz trudniej, bo po takim meczu na pewno w drużynie pogorszą się morale. Nie wiadomo również, czy Wisła nie będzie musiała radzić sobie bez jednego z piłkarzy. Na tym filmie widać, że po końcowym gwizdku doszło do sporego zamieszania. Piłkarze Wisły z Krakowa nie wytrzymali ciśnienia, a jeden z piłkarzy Białej Gwiazdy uderzył nawet rywala z Wisły Płock. Prawdopodobnie jest to Luis Fernandez, choć trudno jednoznacznie wskazać (to urywek dłuższego nagrania Mateusza Migi z TVP Sport). Takimi sytuacjami z reguły zajmuje się Komisja Ligi i piłkarzowi może nawet grozić dyskwalifikacja do końca sezonu.

