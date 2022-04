Tomas Petrasek ostro o stadionie Rakowa. "To wstyd"

Raków Częstochowa w niedzielę o 15:00 w 30. kolejce ekstraklasy podejmował Górnika Łęczna na własnym stadionie. Drużyna Marka Papszuna pewnie pokonała 2:1 gości po golach Iviego Lopeza i Tomasa Petraska. Honorową bramkę dla ekipy z Łęcznej zdobył Jason Lokilo. Dzięki zwycięstwu Raków utrzymał pozycję lidera. Drużyna z Częstochowy jest w znakomitej formie w rundzie wiosennej. Na 11 meczów aż osiem kończyło się ich wygraną, pozostałe trzy spotkania zremisowali. Świetne wyniki pozwalają marzyć piłkarzom i kibicom o historycznym sukcesie, jakim byłoby mistrzostwo Polski.

Petrasek ostro komentuje stadion Rakowa. "To wstyd"

W beczce miodu musiała znaleźć się jednak łyżka dziegciu. Pomimo kapitalnej formy, nie wszystko w Częstochowie wygląda tak, jak powinno. Stadion Rakowa jest w fatalnym stanie i otwarcie skomentował to Tomas Petrasek. Jego słowa przytacza oficjalna strona częstochowskiego klubu. - Jesteśmy wdzięczni za obiekt, który mamy, ale nie ma co ukrywać, że w porównaniu z innymi stadionami jest to wstyd, że takie miasto ma taki stadion. Zawsze możemy tylko pozazdrościć innym klubom, z którymi rywalizujemy w Ekstraklasie, że mają takie stadiony - powiedział Petrasek.

Dodajmy, że w zeszłym roku Raków swoje mecze w europejskich pucharach musiał rozgrywać na stadionie w Bielsku-Białej. W przyszłym sezonie zapewne będzie tak samo.

Kolejkę wcześniej częstochowianie mierzyli się z Pogonią Szczecin na wyjeździe. Petrasek był pod wrażeniem budowanego stadionu Pogoni. - Ten obiekt jest kapitalny. Kiedy będzie wykończony, to będą tutaj niesamowite widowiska. Jest świetnie przygotowana murawa. Ja bym bardzo chciał, żeby pewnego dnia Raków grał u siebie na takim stadionie, ale tego się pewnie nie doczekam, bo czas biegnie bardzo szybko - dodał Petrasek.

Tomas Petrasek jest ważnym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. W obecnym sezonie rozegrał 27 meczów, w których zdobył dwie bramki. W klubie gra od lipca 2016 roku.

