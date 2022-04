Dawid Kocyła podpadł kibicom. Przeprasza za "mecz z Płockiem"

Bruk-Bet Termalica Nieciecza w sobotę niespodziewanie rozbiła na wyjeździe Śląsk Wrocław aż 4:0. Tym samym drużyna z województwa małopolskiego podtrzymała nadzieje na utrzymanie w Ekstraklasie. Obecnie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Do bezpiecznego miejsca traci cztery punkty.

Kuriozalna sytuacja w Ekstraklasie. Dawid Kocyła musiał przeprosić kibiców za nieprecyzyjną wypowiedź

Po zakończeniu meczu ze Śląskiem, przed kamerami Canal+ stanął Dawid Kocyła. Pomocnik na gorąco ocenił występ drużyny, a także wypowiedział się na temat nadchodzącego spotkania z Wisłą Płock. Kocyła stwierdził, że "mobilizują się na mecz z Płockiem". Słowa piłkarza wypożyczonego do Niecieczy właśnie z Wisły, wywołały oburzenie wśród kibiców zespołu z Mazowsza. Nie spodobało im się, że mówiąc o klubie, wymienił tylko miasto. Uznano to za lekceważące zachowanie. 29-latek musiał wystosować specjalne oświadczenie, w którym przeprosił sympatyków futbolu z Płocka.

"Witam Nafciarze! Piszę do Was w sprawie sytuacji z pomeczowym wywiadem, podczas którego powiedziałem, że "mobilizujemy się na mecz z Płockiem". Wiem, że wielu z Was to zabolało, więc jestem winien wyjaśnienia i przeprosiny" - rozpoczął wpis piłkarz.

"Wczoraj pod wpływem meczowych emocji, zmęczenia, czy rozkojarzenia popełniłem błąd, którego w pierwszym momencie nawet nie odnotowałem. Po prostu nie przemyślałem tej wypowiedzi, czasem tak bywa. Z mojej perspektywy nie była ona pod żadnym względem uderzeniem w Wisłę Płock, nie świadczyła o jakiejkolwiek niechęci, czy braku szacunku. A rozumiem, że mogło to tak zabrzmieć i w pełni rozumiem Wasze zdenerwowanie. Dlatego chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie Was przeprosić" - dodał Kocyła w dalszej części wpisu. Całą treść można przeczytać poniżej.

Spotkanie Bruk Bet Termalica Nieciecza - Wisła Płock odbędzie się w najbliższą niedzielę. Wisła zajmuje siódme miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 42 punktów.

