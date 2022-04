Media: Piłkarze Legii Warszawa rozczarowani działaniami ws. trenera. "Nic, zero"

Zmiany, zmiany, zmiany. W ostatnich latach w Legii Warszawa rewolucja goni kolejną rewolucję. Od lata 2016, kiedy odszedł trener Stanisław Czerczesow, Legia aż 11 razy zmieniała szkoleniowców. Obecnie na stanowisku jest Aleksandar Vuković, który będzie pracował tylko do lipca. Oficjalnie nadal nie wiadomo, kto go zastąpi, jednak wydaje się niemal pewne, że będzie to Kosta Runjaić, aktualny trener Pogoni Szczecin. On już poinformował, że wraz z końcem sezonu odchodzi ze Szczecina, jednak nie zdradził swoich planów na przyszłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie ma komu sędziować meczów Legii. "To ryzykowanie ich karier"

Piłkarze są rozczarowani zachowaniem zarządu

Jak informuje portal meczyki.pl, to wprowadza spory chaos wewnątrz zespołu. Piłkarze są rozczarowani podejściem zarządu klubu, który nie informuje o swoich zamiarach drużyny. - Tu nie ma żadnej komunikacji, nic, zero. Nie wiadomo, na czym stoimy, nikt nic nie wie. "Vuko", mimo urazów do Mioduskiego i Kucharskiego, podjął się misji ratowania zespołu, pędzącego do I ligi, na który nikt w klubie nie miał pomysłu. Udało mu się i choćby przez to tylko zasłużył, by ktoś z nim porozmawiał i wprost powiedział, że nie będzie tu pracował w przyszłym sezonie, a nie musiał się domyślać na podstawie pewnych ruchów i doniesień prasowych - informuje portal.

Jacek Magiera rezygnuje z powrotu do Legii. "Mam inne plany"

Oliwy do ognia dolał Aleksandar Vuković, zdradzający, że wraz z końcem sezonu odejdzie z Legii. - Jestem trenerem Legii tylko do końca obecnego sezonu. I nie chciałbym być dalej wymieniany jako kandydat na szkoleniowca na kolejny sezon, bo takie coś nie istnieje. Odchodzę z Łazienkowskiej wraz z dniem ostatniego meczu ligowego - powiedział przed kamerami Canal+ Sport.

Całej sytuacji nie pomaga fakt, że to kolejna zmiana w Legii, która ma miejsce z powodu fatalnego początku obecnego sezonu, gdy Legia przez kilka miesięcy znajdowała się w strefie spadkowej ekstraklasy. W styczniu nowym dyrektorem sportowym klubu został Jacek Zieliński, zaś na szefa skautów wybrano Radosława Mozyrkę. Nowym wiceprezesem zarządzającym został Marcin Herra.