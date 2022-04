Radomiak w kryzysie. Kolejna porażka. Pogrążył go gol 19-latka [WIDEO]

Radomian Radom przez długi czas był nazywany rewelacją ligi. Niektórzy spekulowali nawet, że beniaminek powalczy o europejskie puchary. Końcówka sezonu jednak jest słabiutka w wykonaniu piłkarzy Dariusza Banasika.

Radomiak ostatni raz wygrał w lidze w lutym, gdy ograł Lechię Gdańsk. Od tej pory jego bilans to: trzy porażki i cztery remisy. W piątkowym starciu z Cracovią Radomiak stworzył sobie 14 okazji, ale oddał tylko jeden celny strzał. Goście zanotowali dwa celne strzały, a jeden z nich wpadł do siatki.

W 24. minucie Jakub Myszor strzałem w środek bramki pokonał debiutującego w lidze Mateusza Kochalskiego. 19-letni ofensywny pomocnik zdobył swoją trzecią bramkę w tym sezonie. Na koncie ma też trzy asysty.

Później nie padła już żadna bramka.

Dla Cracovii to jedenaste zwycięstwo w tym sezonie. Krakowski klub ma na swoim koncie 41 punktów po 30 kolejkach i zajmuje ósme miejsce. To oznacza, że nie grozi im ani spadek, ani awans do europejskich pucharów. Radomiak ma trzy "oczka" więcej i zajmuje szóstą pozycję.

