Media: Lukas Podolski może odejść z Górnika Zabrze. Jest niezadowolony

Lukas Podolski przeniósł się do Górnika Zabrze przed tym sezonem. Był to największy i najgłośniejszy transfer w ekstraklasie. Można łatwo stwierdzić, że dla Górnika przynajmniej pod względem marketingowym będzie to żyła złota. Na początku faktycznie tak było. Na prezentację Podolskiego przyszło aż 10 tysięcy kibiców. Żaden inny piłkarz nie przyciągnął takiej liczby fanów. Niemiec bardzo chętnie wrzuca również na swoje social media różne rzeczy związane z klubem i akademią.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Dużo dymu, mało ognia. Niewykorzystany potencjał Lukasa Podolskiego

Górnik Zabrze miał wiele pomysłów jak wykorzystać marketingowo pobyt Podolskiego w klubie. Planowano organizację Poldi Cup, czyli turnieju dla drużyn ze Śląska. Innym pomysłem była organizacja wyjątkowego meczu 4 grudnia, datą związaną ze świętem górników. Podczas imprezy w charytatywnym turnieju wzięliby udział sponsorzy, którzy zadeklarowaliby określone wpłaty na rzecz Akademii, która dla Podolskiego jest bardzo ważna.

Jeśli mowa o samej Akademii Górnika, klub planował zbudować także nowoczesny ośrodek dla młodzieży. Były również pomysły, aby podczas przerwy na mecze reprezentacji zorganizować piłkarski festyn w Zabrzu, na którym zagrałaby "drużyna Poldiego" przeciwko Górnikowi. Niestety, żadna z powyższych inicjatyw nigdy nie została zrealizowana, a Zabrzanie nie wykorzystali w pełni potencjału marketingowego Lukasa Podolskiego, na co zwraca uwagę portal WP SportoweFakty.

Media: Pogba odchodzi z Manchesteru United. Negocjuje z dwoma klubami

Niepewna przyszłość Podolskiego. Piłkarz opuści Górnik Zabrze po sezonie?

Na chwilę obecną nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Lukasa Podolskiego. Mówiło się, że Niemiec chce zakończyć karierę w Górniku Zabrze. Teraz sytuacja się zmieniła. Jak powiedział prezes klubu Arkadiusz Szymanek w wywiadzie dla "Dziennika Zachodniego", Podolski uzależnia pozostanie w Zabrzu od tego, czy Górnik będzie miał plan na rozwój. Piłkarza nie zadowala miejsce w środku tabeli i chce o coś powalczyć.

Sam prezes ma kontrakt tylko do lata, nie wiadomo także, co będzie z trenerem Janem Urbanem. Umowa Podolskiego wygasa wraz z końcem sezonu i najbliższe kilka tygodni będzie kluczowe zarówno dla piłkarza, jak i samego klubu.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Lukas Podolski w obecnym sezonie jest w dobrej formie. W 23 rozegranych meczach strzelił siedem goli i zaliczył trzy asysty. Górnik Zabrze zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, a do końca sezonu pozostały jeszcze cztery kolejki. Zabrzanie mają jeszcze matematyczne szanse na zakwalifikowanie się do gry w europejskich pucharach, ale odrobienie 12 punktów straty do czwartej Lechii Gdańsk wydaje się raczej niemożliwe.

Boniek uderza w Raków, mimo że został liderem. "W poważnej piłce nie do pomyślenia"