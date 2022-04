Boniek uderza w Raków, mimo że został liderem. "W poważnej piłce nie do pomyślenia"

Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Pogoń Szczecin 2:1. Dzięki wygranej, podopieczni Marka Papszuna awansowali na fotel lidera Ekstraklasy i mają tyle samo punktów co Lech Poznań. Mimo to, Zbigniew Boniek jest daleki od hołdowania zwycięzcom. Były prezes PZPN wbił szpilkę do gry Rakowa w pierwszej części spotkania.

