Lech i Raków idą łeb w łeb. Kto będzie mistrzem przy równej liczbie punktów?

Sezon Ekstraklasy zmierza w decydującą fazę. Do końca rozgrywek pozostały cztery kolejki, a po ostatniej serii gier pozostały dwie drużyny na szczycie z tą samą liczbą punktów. Lech Poznań wygrał 3:0 z Górnikiem Łęczna, natomiast Raków Częstochowa pokonał 2:1 Pogoń Szczecin po bramkach Vladislasa Gutkovskisa oraz Iviego Lopeza. Wiele wskazuje na to, że to między tymi dwoma zespołami rozstrzygną się losy obu trofeów - Pucharu Polski i tytułu mistrza Polski.

Kto wygra Ekstraklasę, jeśli Lech i Raków będą miały tyle samo punktów? Jedna drużyna jest uprzywilejowana

Do końca sezonu Ekstraklasy pozostały tylko cztery kolejki. Raków Częstochowa w tym sezonie zagra jeszcze z Górnikiem Łęczna, Cracovią, Zagłębiem Lubin oraz Lechią Gdańsk. Drużyna prowadzona przez Macieja Skorżę z kolei zmierzy się ze Stalą Mielec, Piastem Gliwice, Wartą Poznań i Zagłębiem Lubin. Lech gra dwa mecze u siebie i dwa na wyjeździe, natomiast częstochowianie aż trzykrotnie zagrają na własnym stadionie.

Raków Częstochowa i Lech Poznań mają tyle samo punktów po 30 meczach - 62. Jeżeli oba zespoły będą miały tyle samo punktów na koniec sezonu, to mistrzem zostanie drużyna, którą zarządza Marek Papszun. To jest możliwe dzięki lepszemu bilansowi w meczach bezpośrednich. Raków Częstochowa zremisował 2:2 z Lechem Poznań na własnym stadionie, a w rundzie wiosennej pokonał 1:0 poznaniaków dzięki trafieniu Iviego Lopeza.

A jak ułożyłyby się ostateczne rozstrzygnięcia w przypadku, gdyby Pogoń Szczecin miała tyle samo punktów, co Raków i Lech? W małej tabeli najlepiej wypada Raków Częstochowa i to on zdobyłby mistrzostwo Polski (8 punktów, bilans 2-2-0, bramki 5:3). Drugie miejsce zająłby Lech Poznań (5 punktów, bilans 1-2-1, bramki 6:4), a na trzecim miejscu znalazłaby się Pogoń (2 punkty, bilans 0-1-2, bramki 2:6).

Wcześniej jednak oba zespoły zmierzą się w finale Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja o godzinie 16:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Raków Częstochowa ma szansę zdobyć trofeum w drugim sezonie z rzędu, natomiast Lech Poznań może wygrać te rozgrywki po raz szósty w historii. Ostatnia kolejka Ekstraklasy odbędzie się 21 maja.