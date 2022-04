Koniec spekulacji. Vuković potwierdził odejście z Legii Warszawa

- Błędy się zdarzają - zaczął rozmowę Aleksandar Vuković, który najpierw mówił o samym meczu. Legia Warszawa w wielkanocny poniedziałek przegrała przy Łazienkowskiej z Piastem 0:1. Właśnie po błędzie - Lindsaya Rose'a, który pod koniec pierwszej połowy próbował wybić piłkę głową, ale skiksował i ta wylądowała pod nogami Damiana Kądziora. Pomocnik Piasta w sytuacji sam na sam nie miał problemów, by pokonać Richarda Strebingera.

Vuković potwierdza odejście z Legii Warszawa

Znacznie ciekawsza była jednak nie analiza meczu, a dalsza część rozmowy w Lidze+ Extra, kiedy Vuković potwierdził to, o czym przy Łazienkowskiej po cichu mówi się przynajmniej od kilku tygodni. Czyli że jego umowa po sezonie nie zostanie przedłużona.

- Ten temat wałkowany jest od jakiegoś czasu. A moja przyszłość już jest jasna. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dla mnie nie jest to w tej chwili aż tak istotne, bo ważne są przede wszystkim nadchodzące mecze. Do końca sezonu chcę jak najlepiej wykonać swoją pracę. Marzy mi się, by zostawić tę drużynę w zupełnie innej atmosferze i dyspozycji niż w momencie, kiedy ją obejmowałem. To dla mnie najważniejsze - przyznał Vuković.

Po czym dodał, że rozmawiał już z Jackiem Zielińskim. Dyrektor sportowy Legii na początku kwietnia podkreślał publicznie, że Vuković będzie pierwszą osobą, która dowie się, jaka jest jego przyszłość w klubie. - Prawda jest taka, że mogłem się tego domyślać już wcześniej. Jestem trenerem Legii tylko do końca obecnego sezonu. I nie chciałbym być dalej wymieniany jako kandydat na szkoleniowca na kolejny sezon, bo takie coś nie istnieje. Odchodzę z Łazienkowskiej wraz z dniem ostatniego meczu ligowego - powiedział Vuković.

Zieliński podczas kwietniowego spotkania z dziennikarzami nie zdradził, kto zostanie nowym trenerem Legii w przyszłym sezonie. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie nim Kosta Runjaić, który już pod koniec marca poinformował, że wraz z końcem sezonu odchodzi z Pogoni Szczecin. Czyli z drużyny, która teraz walczy o mistrzostwo Polski i już w najbliższej kolejce podejmie Legię Vukovicia (niedziela, godz. 17.30).