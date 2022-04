Kłopoty z pożegnalnym meczem Boruca w Legii. "Nie jestem pewny, czy zagra"

Artur Boruc swój ostatni mecz w barwach Legii Warszawa rozegrał dwa miesiące temu. Mistrz Polski przegrał wówczas z Wartą Poznań 0:1. Polski bramkarz nie będzie najlepiej wspominał tamtego spotkania. 42-letni zawodnik otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie rywala i od tamtej pory ani razu nie znalazł się nawet w kadrze meczowej stołecznego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert ocenił kluczową kontrowersję z meczu Lech-Legia. "Nie ma usprawiedliwienia"

Artur Boruc opuści pożegnalny mecz? "Nie jestem pewny, czy zagra"

Na temat powodów absencji polskiego bramkarza wypowiedział się Aleksandar Vuković. Według serbskiego szkoleniowca w bramce stoi ten, kto jest obecnie w najlepszej formie. Co innego uważają dziennikarze. Ich zdaniem w drużynie nastąpiła eskalacja, a sam Boruc nie udźwignął oczekiwań.

Czas Artura Boruca w mistrzu Polski ewidentnie dobiega końca. Zawodnik prawdopodobnie po sezonie opuści klub. Głośno mówi się, że pomimo odsunięcia go od składu, bramkarz wystąpi w pożegnalnym meczu w ostatniej kolejce ekstraklasy przeciwko Cracovii. Innego zdania jest Jakub Majewski, dziennikarz portalu Legioniści.com. - Boruc miał zagrać z Cracovią w ostatniej kolejce, ale jeśli Legia będzie biła się o puchary, to raczej nie wystąpi w tym spotkaniu. Jeśli się okaże, że drużyna będzie miała szansę na czwarte miejsce, to Vuković nie zaryzykuje i nie wystawi golkipera, który nie grał przez trzy miesiące - powiedział Majewski w programie "Warszawa vs Poznań" na kanale YouTube serwisu Meczyki.pl

764 minuty i koniec. Rekordowa seria Kamila Grabary przerwana

Występ Boruca w meczu z Cracovią nie jest pewny, nawet jeśli Legia nie będzie walczyła o europejskie puchary. - Nie jestem pewny, czy zagra z Cracovią, nawet wtedy, kiedy wszystko będzie posprzątane w tabeli, mówiąc kolokwialnie. A już na pewno jeśli Legia będzie walczyła o puchary, to nie zagra. Zostanie uhonorowany, ale nie wiem, w jaki sposób - kontynuował Majewski.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

West Ham Fabiańskiego przed kluczowym meczem w LE. "Jesteśmy w dobrej pozycji"

Legia Warszawa odbiła się od dna tabeli. Po serii zwycięstw awansowała na dziewiąte miejsce w tabeli i nadal ma szansę na grę w europejskich pucharach. Do końca sezonu ekstraklasy pozostało jeszcze sześć kolejek. W najbliższy weekend mistrzowie Polski podejmą u siebie Piasta Gliwice, który jest ostatnio w równie dobrej formie, co warszawiacy. Podopieczni Waldemara Fornalika w lidze przegrali po raz ostatni 5 lutego 0:2 z bijącą się o tytuł Pogonią Szczecin. Od tamtego "Piastunki" wygrały aż pięć z ośmiu potyczek.