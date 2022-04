Rosyjska telewizja: Rosyjski piłkarz Legii złożył wniosek o polski paszport

Ramil Mustafajew jest obrońcą, a całą swoją dotychczasową karierę spędził w Polsce, choć urodził się w Machaczkale w Rosji, a z racji posiadania azerskich korzeni mógł reprezentować również barwy tego kraju. W pierwszym latach swojej przygody z piłką grał w takich klubach, jak GKP Targówek czy Talent Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert ocenił kluczową kontrowersję z meczu Lech-Legia. "Nie ma usprawiedliwienia"

Zmiany kadrowe w Bayernie. Media: Trzech piłkarzy na wylocie z klubu

Mustafajew złożył wniosek o polskie obywatelstwo

W 2019 roku Mustafajew przeniósł się do Rzeszowa. Najpierw był zawodnikiem rezerw miejscowej Stali, po czym awansował do pierwszej drużyny. Dobra gra na Podkarpaciu sprawiła, że w styczniu 2022 roku zgłosiła się po niego Legia Warszawa. 18-latek wystąpił we wtorkowym spotkaniu z Dynamem Kijów, które rozegrano pod hasłem "Mecz o pokój! Zatrzymajmy wojnę!".

Powołujący się na polskie źródła portal Match.tv poinformował, że gracz Legii chciałby uzyskać polskie obywatelstwo. - W Warszawie jest dobrze traktowany. Nikt go nie obraża, nikt na niego nie gwiżdże. Kibice Legii nie zwracają uwagi na jego paszport bo wiedzą, że przyjechał do Polski jako dziecko i tu się wychował - czytamy.

Hertha miała być wielka, jest pośmiewiskiem. Pół miliarda euro wyrzucone w błoto

Po przenosinach do Warszawy Mustafajew jeszcze czeka na debiut w pierwszym zespole Legii. Jak dotąd rozegrał cztery mecze w drugim zespole, w których strzelił jedną bramkę i zanotował jedną asystę.