Sędziowie z ekstraklasy na bocznym torze. Poniosą konsekwencje rażących błędów

W ostatniej kolejce ekstraklasy doszło do dość niespodziewanych rozstrzygnięć. Drużyny walczące o mistrzostwo kraju, a więc Lech Poznań i Pogoń Szczecin straciły punkty. Ekipa z Wielkopolski zremisowała swoje spotkanie 1:1, natomiast zespół Kosty Runjaicia przegrał 1:2. Wyniki tych meczów mogłyby być zupełnie inne, gdyby nie błędne decyzje sędziów.

Szef sędziów przeprowadził z nimi rozmowę

- Arbitrzy w tych spotkaniach powinni podyktować rzuty karne na ich korzyść - przyznał przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Tomasz Mikulski.

- Rozmawiałem już z sędziami i analizowaliśmy to, jak doszło do błędów i co zrobić, aby ich nie powtórzyć następnym razem. Nie lubię używać sformułowań takich jak kara, zawieszenie, odsunięcie. Pozostawię to wewnątrz Kolegium Sędziów. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że opinia publiczna oczekuje ostrych sankcji, kar i to koniecznie ogłaszanych na zewnątrz - powiedział w rozmowie ze TVP Sport.

Trzy błędy sędziów w ostatniej kolejce ekstraklasy

Krzysztof Marciniak z Canal+ ogłosił z kolei, że Piotr Lasyk, Tomasz Kwiatkowski i Krzysztof Jakubik nie poprowadzą meczów w nadchodzącej kolejce ekstraklasy. Pierwszy z nich sędziował spotkanie Pogoni z Wisłą Płock, a także zasiadał w wozie VAR podczas meczu Radomiaka z Jagiellonią. W starciu tym również pojawiły się kontrowersje, jednak Tomasz Musiał, który był rozjemcą, nie odpowie za błędy.

Jakubik podjął błędną decyzję w meczu pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. W doliczonym czasie gry nie dopatrzył się zagrania ręką w polu karnym przez piłkarza stołecznej drużyny. Sędzia VAR źle ocenił sytuację i nie pomógł w ten sposób Damianowi Sylwestrzakowi, który z kolei nie poniesie konsekwencji za ten błąd.

Tomasz Kwiatkowski z kolei zasiadał w wozie VAR podczas meczu Pogoni z Wisłą Płock. Mikulski przyznał, że źle zinterpretował on zagranie ręką przez Dusana Lagatora, za co gospodarze powinni otrzymać rzut karny. Jedenastka nie została podyktowana, przez co drużyna walcząca o mistrzostwo Polski zanotowała porażkę.