Media: Kolejny transfer na linii ekstraklasa - MLS? Zaawansowane rozmowy Conrado

W ostatnich miesiącach kluby grające w Major League Soccer coraz chętniej sięgają po piłkarzy z Ekstraklasy bądź wcześniej związanych z naszą ligą. Karol Świderski i Kamil Jóźwiak dołączyli do Charlotte FC, Luquinhas do New York Red Bull, a Jesus Jimenez postanowił zamienić Górnika Zabrze na Toronto FC. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec ruchów na tej linii, ponieważ latem może odejść jeden z ważniejszych zawodników Lechii Gdańsk.

Media: Obrońca Lechii Gdańsk może odejść do MLS. Do Polski trafił za darmo

Interia informuje, że Conrado może latem odejść z Lechii Gdańsk i dołączyć do jednego z klubów występujących w Major League Soccer. Brazylijczyk z włoskim paszportem prowadzi już zaawansowane rozmowy, co oznacza, że transfer za ocean w letnim oknie transferowym jest wielce prawdopodobny. Wiele wskazuje też na to, że Lechia Gdańsk porządnie zarobi na tym ruchu, ponieważ umowa obrońcy jest ważna do końca czerwca 2024 roku.

Conrado dołączał do Lechii Gdańsk w styczniu 2020 roku na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej defensor występował w brazylijskich klubach - Figueirense FC oraz Oeste FC. Conrado jest wychowankiem Gremio Porto Alegre, ale nigdy nie zagrał w pierwszym zespole. 25-latek może występować zarówno jako lewy obrońca, jak i lewy pomocnik, ale częściej gra w formacji defensywnej, mimo ofensywnego usposobienia.

Conrado zagrał 73 mecze w barwach Lechii Gdańsk na przestrzeni dwóch lat, co przełożyło się na pięć bramek oraz piętnaście asyst. Gdańszczanie walczą o możliwość gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Tomasza Kaczmarka zajmuje aktualnie czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy z 46 punktami i ma trzy punkty przewagi nad Radomiakiem Radom. Jeżeli Lechia utrzyma tę pozycję do końca sezonu, to może w przyszłym sezonie rywalizować w europejskich pucharach.