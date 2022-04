Komisja Ligi zawiesiła Charatina za brutalny faul w meczu z Lechem

Większość kibiców zapamięta doliczony czas gry sobotniego ligowego klasyka przez niepodyktowany rzut karny dla Lecha. Mowa o sytuacji z 95. minuty, kiedy sędzia Damian Sylwestrzak nie odgwizdał ewidentnego zagrania piłki ręką w polu karnym przez Lindsaya Rose'a. Nie zasygnalizowali mu tego także sędziowie VAR - Krzysztof Jakubik oraz Radosław Siejka. Ale chwilę wcześniej również było gorąco. Wtedy na szczęście VAR zareagował prawidłowo.

W 91. minucie, kiedy biegnącego z piłką w kierunku bramki Adriela Ba Louę sfaulował Ihor Charatin. Początkowo sędzia Sylwestrzak pokazał pomocnikowi Legii żółtą kartkę, ale po konsultacji z VAR zmienił decyzję i wyrzucił Charatina z boiska.

- Dobrze, że VAR uratował sędziego w tej sytuacji. To była ewidentna i absolutnie mocno czerwona kartka. To nie był faul taktyczny, a brutalny faul: na Achillesa, z premedytacją. Taki, który zawodnikowi Lecha nawet mógł zakończyć karierę - zwraca uwagę były międzynarodowy sędzia Rafał Rostkowski.

- Do tego to był beznadziejnie głupi faul, bo jeśli piłkarz Legii już chciał przerwać akcję przeciwnika, mógł to zrobić na kilka innych sposobów - złapać za koszulkę, ramię, czy podstawić nogę. A co zrobił? Zaatakował korkami Achillesa i to niestety fatalnie świadczy o nim samym i o osobach, którzy przygotowują tego piłkarza do gry. Zachowanie godne napiętnowania, dlatego uważam, że Komisja Ligi powinna piłkarzowi Legii wymierzyć wyjątkowo surową karę. To powinien być jasny sygnał, że jesteśmy wyjątkowo przeciwni takim faulom. Że nie chcemy, by żaden piłkarz ekstraklasy zagrażał zdrowiu i karierze przeciwnika - dodaje Rostkowski.

Charatin ukarany

W środę zebrała się Komisja, która nałożyła piłkarzowi Legii karę dyskwalifikacji w dwóch meczach Ekstraklasy. Ukrainiec opuści spotkania z Cracovią oraz Pogonią Szczecin. Do końca rozgrywek pozostało sześć kolejek, a Legia jest dopiero 9.