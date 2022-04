"Wiślacki smok" walczy o życie. Kibice zorganizowali zbiórkę

"Wiślacki smok" czyli Stanisław Sękiewicz, nie opuścił żadnego meczu Wisły Kraków na własnym stadionie od 1988 roku. Co więcej, od 2005 roku na każdym meczu jest obecny w przebraniu maskotki krakowskiego klubu. Jak się okazało, teraz sam potrzebuje pomocy, w którą już zaangażowała się społeczność kibiców Wisły.

"Wiślacki smok" walczy o życie. Trwa zbiórka pieniędzy

W tym celu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl, gdzie można wpłacać pieniądze na leczenie "Wiślackiego smoka". - Drodzy Kibice. Wiślacki Smok tj. Pan Staszek został zaatakowany przez złośliwy nowotwór wątroby oraz skóry. Sytuacja jest trudna, koszty leczenia ogromne, których sam nie udźwignie. Zwracamy się do wszystkich kibiców bez wyjątku o pomoc dla Pana Staszka - napisano w opisie zbiórki.

- Wiślacki Smok, przygnębiony chorobą gaśnie każdego dnia, ale chce walczyć. Leki, które musi zażywać są bardzo drogie, dlatego apelujemy oraz prosimy o wsparcie każdego kibica bez wyjątku o pomoc dla Wiślackiego Smoka. Pozwólmy Staszkowi odzyskać radość z życia oraz układać plany na przyszłość, nie pozwólmy by jego plany, marzenia legły w gruzach - dodali organizatorzy zbiórki.

Do apelu przyłączyła się już także Wisła Kraków. Klub na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych udostępnił link do zbiórki. - Jego obecność jest nieodłącznym elementem spotkań przy Reymonta, a on sam od 1988 r. nie opuścił żadnego meczu w Krakowie. Pan Staszek - Wiślacki Smok - zmaga się z chorobą! Pokażmy, jak wielką siłą dysponuje kibicowska społeczność - napisała Wisła na oficjalnym profilu na Twitterze.

Do godz. 13:00 zebrano już ponad 45 tysięcy złotych, a do końca zbiórki pozostało jeszcze 30 dni.