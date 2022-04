Alvarez żąda od Cracovii 340 tys. euro. "Przestał trenować i rozwiązał kontrakt"

Marcos Alvarez nie będzie już piłkarzem Cracovii? Napastnik chce rozwiązać kontrakt z winy klubu. Powodem ma być brak wypłat. W "Gazecie Krakowskiej" czytamy jednak, że prezes Janusz Filipiak zapewnia, iż klub wywiązywał się ze swoich powinności pod tym względem.

"Klub nie wypłacał Marcosowi Alvarezowi pensji przez 2 miesiące"

Innego zdania jest jednak Konrad Kaczmarczyk. "Klub nie wypłacał M. Alvarezowi pensji przez 2 miesiące. Zawodnik przestał trenować i rozwiązał kontrakt. MKS musi wypłacić mu teraz jego pozostałą część (340 tys.euro). W rezultacie Tomasz Bałdys (jeden z działaczy - przyp. red.) został przeniesiony do sekcji hokeja Cracovii" - przekonuje.

Były dziennikarz "90minut.pl" na tym nie poprzestaje. - Ciekawe są kulisy tego zamieszania i "rozgrywka" klubu znana z wcześniejszych akcji z piłkarzami. Było blisko prawdziwego "trzęsienia ziemi" na wyższym piętrze, ale jak na razie "zapłacił" za to tylko Bałdys" - pisze Kaczmarczyk.

Alvarez, który ostatnio zagrał jeden mecz w drugiej drużynie, ma w Krakowie kontrakt obowiązujący do czerwca 2023 roku. Jeśli PZPN stanie po stronie zawodnika, to władze Cracovii będą musiały wypłacić piłkarzowi nawet 15 pensji. To też najpewniej skłoni klub do walki o własne racje.

Cracovia zajmuje aktualnie 10. miejsce w tabeli ekstraklasy. Dotąd piłkarze tej drużyny wywalczyli 35 punktów. Przed nimi o jeden punkt jest Legia Warszawa, a za nimi Jagiellonia Białystok, która traci jedno "oczko". 30-letni Marcos Alvarez w tym sezonie na boiskach najwyższej polskiej ligi pojawił się 10 razy na 28 rozegranych dotąd spotkań. Zdobył jedną bramkę i zaliczył trzy asysty. Jak wylicza portal transfermarkt.pl, wartość rynkowa Niemca to 250 tysięcy euro.