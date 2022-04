Cyrk w ekstraklasie. Sędziowie bawią się w najlepsze [KOMENTARZ]

Jeszcze nie tak dawno, ledwie trzy kolejki temu, piłkarska Polska żyła absurdalną decyzją sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, który po interwencji będącego na VAR Bartosza Frankowskiego anulował prawidłową bramkę Josepha Colleya w meczu Wisła Kraków - Lech Poznań (1:1). W tej samej kolejce doszło też do kilku innych pomyłek i zupełnie różnych interpretacji podobnych zdarzeń w różnych spotkaniach.

- Nie da się ukryć, że sędziowie miewali już lepsze kolejki... Ale tak jak drużyny mają lepsze i gorsze weekendy, tak samo bywa w przypadku sędziów, którzy też mają prawo do troszkę słabszej dyspozycji - tłumaczył wówczas w rozmowie ze Sport.pl przewodniczący Kolegium Sędziów Tomasz Mikulski.

Nie minął nawet miesiąc, a 28. kolejka okazała się pod względem pracy arbitrów jeszcze gorsza. Co najmniej trzech z nich skandalicznymi pomyłkami wypaczyło wyniki spotkań ważnych w kontekście walki o mistrzostwo Polski oraz o utrzymanie w rozgrywkach.

Szczecin i Poznań to nie wszystko. Tomasz Musiał przebił kolegów w Radomiu

Walczące o tytuł Pogoń Szczecin i Lech Poznań w swoich spotkaniach nie otrzymały ewidentnych rzutów karnych w doliczonym czasie gry, a do grona poszkodowanych dołączyła w poniedziałek bijąca się o ligowy byt Jagiellonia Białystok.

W Szczecinie Pogoń przegrała z Wisłą Płock 1:2, ale powinna mieć szansę na wyrównanie z rzutu karnego za zagranie ręką Dusana Lagatora. Nic z tego, Piotr Lasyk nie wskazał na wapno, a będący na VAR Tomasz Kwiatkowski nie zareagował.

W Poznaniu Lech tylko zremisował z Legią Warszawa 1:1, choć w doliczonym czasie gry sędzia Damian Sylwestrzak nie zauważył ewidentnej ręki Lindsaya Rose w polu karnym Legii. Mało tego, arbiter VAR Krzysztof Jakubik mimo obejrzenia powtórek uznał, że wszystko było w porządku, będąc prawdopodobnie jedyną osobą z taką opinią, która oglądała to spotkanie. Pogoń prawdopodobnie straciła punkt, a Lech nawet dwa. Kto wie, czy to nie okaże się decydujące na finiszu tak wyrównanych rozgrywek.

I tym razem przewodniczący Tomasz Mikulski w Lidze+ Extra nie ukrywał, że w obu przypadkach powinno było się podyktować jedenastki. Cóż z tego jednak, skoro jego podopieczni żadnych wniosków nie wyciągają. Dowodem poniedziałkowy mecz Radomiaka z Jagiellonią Białystok (2:2), gdzie oprócz piłkarzy swoje show wykonał Tomasz Musiał, nie dyktując dwóch rzutów karnych dla białostockiej drużyny.

Arbiter z Krakowa i Jagiellonia w tej rundzie to niezbyt udane połączenie. Sędzia Musiał już trzykrotnie drużynie Piotra Nowaka dawał się we znaki w tym sezonie. W Zabrzu, gdzie Jagiellonia wygrała 2:1, siedząc na VAR zasugerował Danielowi Stefańskiemu anulowanie gola dla białostoczan za domniemany faul Bogdana Tiru, ale główny nie dał się zwieść tą nietrafioną podpowiedzią kolegi. W doliczonym czasie meczu Jagiellonii z Wisłą Płock (0:1), gdy łokciem w polu karnym oberwał od rywala Michał Pazdan, Musiał został wezwany do monitora przez Pawła Raczkowskiego, ale ku zaskoczeniu większości kibiców i obserwatorów i tak nie podyktował karnego.

Sędziowie w dramatycznej formie, a ich szefowi jest przykro. Z powodu krytyki

Mimo wszystko, trudno doszukiwać się tu złośliwości. Fakt jest inny - polscy sędziowie albo bawią się świetnie na boisku, albo są w katastrofalnej formie. Bo jeśli są w stanie sprawiać, że obsługiwany przez nich VAR nie tylko nie pomaga, ale wręcz przeszkadza w podejmowaniu prawidłowych decyzji, należy stwierdzić, że ekstraklasa ma z tym ogromnym problem. Bo przecież VAR w rękach kompetentnych osób to narzędzie, które powinno arbitrom pomóc i znacznie zniwelować ich błędy. Wiosną w ekstraklasie jest jednak zupełnie inaczej.

Nikt nie chce przecież, żeby o mistrzostwie Polski czy utrzymaniu w ekstraklasie decydowało to, "czy dany sędzia oddelegowany na VAR umie dobrać odpowiednie ujęcie do oceny prostej sytuacji", w której "cała Polska widzi", jaka powinna być ostateczna decyzja. A przecież tak przewodniczący Mikulski usprawiedliwił fatalne błędy w meczu Wisły z Lechem (1:1) i Lecha z Legią (1:1). Albo czy sędziowie będą umieli się dogadać ws. oceny sytuacji, czy też każdy będzie sędziował po swojemu i drużyny na boisku będą grały nie tylko ze sobą, ale też w "sędziowską ruletkę".

Gdy wielu myślało, że po odejściu kontrowersyjnego Zbigniewa Przesmyckiego kwestie sędziowskie uda się uporządkować, jego następca (i były zastępca) Tomasz Mikulski pokazuje, że na razie mu to zupełnie nie wychodzi. Wychodzi za to jeden wielki sędziowski cyrk, który sprawia, że o arbitrach i ich błędach mówi się częściej niż o samej piłce nożnej. I to w sezonie, gdy na sześć kolejek przed końcem trzy pierwsze drużyny mają po 56 punktów, a na dole tabeli pewna utrzymania nie może być nawet jedenasta Jagiellonia.

A żeby tego było mało, Mikulski na zakończenie analizy w Lidze+ Extra postanowił jeszcze rozgrzać i tak gorącą atmosferę wokół swoich pracowników, oprócz absurdalnych tłumaczeń, podważających ich kompetencje w użyciu VAR, bagatelizując także ich pomyłki. - To nie były duże błędy, ale po prostu dużo ważące. Jest mi przykro, że tak mocne słowa padają pod adresem sędziów - stwierdził.

A nam, Panie Tomaszu, jest przykro, że tak emocjonujący sezon jest psuty przez boiskowe widzimisię Pana podopiecznych.