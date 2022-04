"Chore". Tomasz Hajto krytykuje działania Legii Warszawa

Kosta Runjaic już ponad cztery lata prowadzi z sukcesami Pogoń Szczecin. W ubiegłym sezonie klub wrócił do europejskich pucharów, a teraz walczy o mistrzostwo Polski. Pod koniec marca stało się jednak jasne, że jego przygoda z Pogonią dobiegła końca. - Po głębokich przemyśleniach chciałbym ogłosić, że nie przedłużę umowy z Pogonią Szczecin. To moja definitywna, osobista decyzja. Jest ona niezależna od warunków pracy, organizacji czy finansów. Jestem wdzięczny, że dostałem ten czas i zaznaczam, że się jeszcze nie skończył. Rozwinąłem się tu jako trener i człowiek – powiedział na konferencji prasowej.

Kosta Runjaić ma podpisać trzyletni kontrakt z Legią. "Dogadani"

Tomasz Hajto grzmi. "To jest chore"

W mediach zaczęły pojawiać się spekulacje odnośnie przyszłości szkoleniowca Pogoni. Aktualnie najwięcej mówi się o przenosinach niemieckiego trenera do Legii Warszawa. Na początku marca Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" stwierdził, że według niego 50-letni szkoleniowiec jest bardzo blisko związania się z aktualnymi mistrzami Polski. Jak powiedział komentator, dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński miał nawet przygotowywać wstępne dokumenty w tej sprawie.

Oburzony takim obrotem spraw okazuje się być Tomasz Hajto. W programie "Cafe Futbol" na antenie Polsatu Sport były reprezentant Polski stwierdził, że to niedopuszczalne, że Legia próbuje podbierać trenerów rywalom, kiedy ci mają jeszcze ważne kontrakty z klubem.

- To jest chore. Takich sytuacji nie może być. To powinien uregulować jakiś przepis. Nie można prowadzić negocjacji z trenerem, który ma ważny kontrakt w konkurencyjnej drużynie. Można prowadzić rozmowy z menedżerem – powiedział Hajto. A na uwagę, że nie każdy trener ma menadżera dodał: - Albo chcemy iść do piłki europejskiej, albo będziemy cały czas grać na Powązkach. Starajmy się zbudować jakiś szkielet do tego wszystkiego. To można uregulować. To nie jest jakieś ciężkie prawnie do sformułowania.

Przypomnijmy, że w pierwszej części sezonu sporo mówiło się o możliwych przenosinach Marka Papszuna do Legii Warszawa. Prezes Dariusz Mioduski otwarcie wypowiedział się na łamach oficjalnej strony klubu, że chce, aby Papszun objął warszawską drużynę. Jego słowa zostały wówczas źle odebrane przez środowisko, zwłaszcza przez włodarzy Rakowa Częstochowa.

Runjaic trafił do Pogoni Szczecin w listopadzie 2017 roku. Zespół prowadził w 162 meczach, z których wygrał 72. Pod jego wodzą Portowcy skończyli sezon 2020/2021 na trzecim miejscu, co było najwyższą pozycją klubu od 20 lat. Po 27 kolejkach tego sezonu w tabeli prowadziła Pogoń, ale w kolejce 28. potknęła się w meczu z Wisłą Płock (1:2).