Kosta Runjaić ma podpisać trzyletni kontrakt z Legią Warszawa. "Dogadani"

Kosta Runjaić od ponad czterech lat prowadzi z sukcesami Pogoń Szczecin. W ubiegłym sezonie klub zdołał awansować do eliminacji europejskich pucharów, a w obecnym sezonie liczy się w walce o mistrzostwo Polski.

O przenosinach niemieckiego trenera w Legii Warszawa mówi się już od ponad miesiąca. Na początku marca Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" stwierdził, że według niego 50-letni szkoleniowiec jest bardzo blisko związania się z aktualnymi mistrzami Polski. Jak powiedział komentator, dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński miał nawet przygotowywać wstępne dokumenty w tej sprawie.

Kosta Runjaić w Legii Warszawa? "Moim zdaniem są dogadani"

I jak się okazuje, wiele wskazuje na to, że Kosta Runjaić jest już dogadany z Legią Warszawa. - Ponoć na stole jest 3-letni kontrakt. Myślę, że to kwestia meczu Legii z Pogonią. Po nim może ta wiadomość zostanie wreszcie ujawniona - przekazał Tomasz Włodarczyk w programie "Pogadajmy o piłce" na portalu meczyki.pl.

Jego słowa potwierdził Piotr Koźmiński z "WP SportoweFakty". - Moim zdaniem są dogadani. Nie wiem, kiedy to ogłoszą - przyznał, choć jak sam przypomniał, w przeszłości wydawało się, że dogadany jest także Marek Papszun. - W Legii pod tym względem niczego nie można być pewnym. Papszun już był na Łazienkowskiej, już wszystko było dograne, już była forpoczta w postaci pana Tomczyka - dodał.

Runjaic trafił do Pogoni Szczecin w listopadzie 2017 roku. Zespół prowadził w 162 meczach, z których wygrał 72. Pod jego wodzą Portowcy skończyli sezon 2020/2021 na trzecim miejscu, co było najwyższą pozycją klubu od 20 lat. Po 27 kolejkach tego sezonu w tabeli prowadzi Pogoń, która ma 56 punktów. Drugi Raków ma 55 oczek, tyle samo co trzeci Lech Poznań. Legia zajmuje 10. miejsce w ekstraklasie i ma 35 punktów.