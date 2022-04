Legia będzie miała bramkarza na lata? Klauzula w kontrakcie Strebingera

Legia Warszawa wciąż nie jest pewna najbliższej przyszłości Artura Boruca. Umowa 42-latka z mistrzami Polski jest ważna tylko do końca tego sezonu. W związku z panującą niepewnością Legia zdecydowała się w lutym pozyskać następcę Artura Boruca. Został nim Richard Strebinger został nowym bramkarzem pierwszego zespołu "Wojskowych". Austriak podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2022 roku z opcją jego przedłużenia.

Richard Strebinger zostanie w Legii Warszawa. Brakuje mu dwóch spotkań

Austriak wskoczył do pierwszego składu Legii w meczu z Lechią Gdańsk. Wystąpił również w spotkaniach z Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań. Jak się okazuje, te mecze mocno przybliżyły Strebignera do nowego kontraktu z Legią. Poinformował o tym Piotr Koźmiński w programie "Pogadajmy o Piłce" - Z moich informacji wynika, że jeśli Strebinger zagra pięć oficjalnych spotkań, to ten kontrakt automatycznie przedłuży się o dwa lata. Już ma trzy oficjalne mecze. Miszta jest kontuzjowany, więc kwestia bramkarza w Legii będzie w miarę wyjaśniona – powiedział dziennikarz WP Sportowe Fakty.

Wszystko wskazuje więc na to, że Strebigner zostanie w Legii na kolejne sezony. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć spotkań. Miszta nadal leczy kontuzję, a Artur Boruc jeżeli w tym sezonie jeszcze zagra, to albo z konieczności, albo na pożegnanie w ostatnim meczu sezonu z Cracovią. Coraz więcej mówi się o tym, że Boruc nie dogaduje się z resztą zespołu. Stracił pozycję lidera w szatni i wiele wskazuje na to, że po sezonie opuści Legię Warszawa.

Legia Warszawa po fatalnym starcie sezonu wróciła na odpowiednie tory. Mistrz Polski nie przegrał ośmiu ostatnich spotkań. Zdobył w nich 18 punktów. Dzięki temu Legia nie musi już nerwowo oglądać się za siebie. Nad strefą spadkową ma już 11 punktów przewagi. Natomiast do czwartego miejsca, które najprawdopodobniej da awans do europejskich pucharów, traci 10 punktów.