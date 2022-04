Mistrzostwo nie dla Lecha Poznań? Skorża aż kręcił głową. Mecz z Legią to nie przypadek

40 tysięcy kibiców na trybunach, pierwszy raz od dawna rola zdecydowanego faworyta w starciu z największym rywalem i szansa na objęcie fotela lidera – sobotni klasyk z Legią Warszawa miał być wielkim świętem Lecha Poznań. Miał, ale nie był. Lech, jak często w tej rundzie, zawiódł. Z najsłabszą od wielu sezonów Legią tylko zremisował 1:1. Poza krótkimi momentami dobrej gry na początku obu połów, brakowało mu intensywności w grze, nie był też w stanie zdominować przeciwnika, a jego poczynania ofensywne były jednostajne i bez niezbędnego przyspieszenia.

W związku z tym dobrze dysponowana wiosną obrona Legii większych problemów w sobotnie popołudnie nie miała i poza jednym dobrze rozegranym stałym fragmentem gry nie dawała się Lechowi zaskoczyć. Z każdą upływającą minutą drugiej połowy kibice z Poznania mogli się coraz bardziej zastanawiać – czy taki Lech rzeczywiście jest w stanie sięgnąć po upragniony tytuł na stulecie?

Liczby nie kłamią. Z wiosenną formą Lech nie zdobędzie mistrzostwa

Ale słaby mecz z Legią to nie przypadek. Lech Poznań w 2022 roku po prostu nie jest tą drużyną, która regularnie wygrywała jesienią. "Kolejorz" wygrał tylko cztery z dziewięciu meczów ligowych, zdobył w nich tylko 15 punktów. Pokonał przy tym zaledwie jedną drużynę z TOP 10 ekstraklasy, zwyciężając w Szczecinie z Pogonią 3:0. Reszta to zwycięstwa nad zespołami walczącymi o utrzymanie – Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (5:0), Jagiellonią Białystok (3:0) i Śląskiem Wrocław (1:0).

W tym samym czasie jego rywale w walce o mistrzostwo Polski punktowali zdecydowanie lepiej – Pogoń Szczecin zdobyła 19 punktów, a Raków Częstochowa nawet 20 i to w zaledwie ośmiu spotkaniach, gdy dziewiąte rozegra w niedzielę ze Śląskiem Wrocław. Średnia punktowa Lecha z jesieni – 2,15 spadła wiosną do poziomu 1,67 pkt / mecz. To zdecydowanie za mało, by marzyć o tytule.

I o ile pierwsze straty punktów w tym roku, z Cracovią (3:3) czy Lechią Gdańsk (0:1), można było zrzucić na kwestię dużej nieskuteczności, tak mecze z Rakowem Częstochowa (0:1), Wisłą Kraków (1:1) i Legią Warszawa (1:1) pokazały, że Lech ma problem. W Krakowie przez dłuższy czas dał się Wiśle zdominować, z Rakowem i Legią nie radził sobie z kolei w ofensywie – nie potrafił przyspieszyć i stwarzać sytuacji stuprocentowych pod bramką rywala. W drugiej połowie sobotniego klasyku oddał tylko jeden celny strzał, w trakcie całego meczu z Rakowem zaledwie dwa (dane wg EkstraStats).

Zresztą i przeciwko słabszym rywalom "Kolejorz" ma w ostatnim czasie długie okresy bezproduktywnej gry. Ze Śląskiem się męczył od początku do końca, z Jagiellonią miał bardzo kiepską pierwszą połowę. Ale w momencie, gdy zespół Skorży już „dopadnie" swojego przeciwnika, ten jest bezradny. Problem w tym, że ostatnio swojego rywala rzeczywiście dopada naprawdę rzadko.

Z ośmiu ostatnich spotkań Lech wygrał cztery – wszystkie do zera i zdobywając 12 goli. W pozostałych czterech niewygranych meczach bilans bramkowy Lecha to już 2:4.

Z przodu zawodzą też indywidualności. Gdy jest problem, gwiazd Lecha nie ma

Gdy dobry zespół ma problem z przebiciem się przez defensywę przeciwnika, musi też liczyć na swoje indywidualności. Lechowi tego wiosną zdecydowanie brakuje. Za wyjątkiem pierwszego meczu z Cracovią (3:3), gdy Lech prowadził już 3:1, mógł prowadzić wyżej, a ostatecznie dał sobie wydrzeć zwycięstwo w ostatnim kwadransie, w zespole Macieja Skorży brakuje wsparcia ze strony gwiazd poznańskiej ofensywy – Ishaka, Amarala i Kamińskiego. Znów widać to w liczbach:

Mikael Ishak – dwie asysty z Cracovią, w pozostałych czterech niewygranych meczach – 0 goli, 0 asyst.

Joao Amaral – dwa gole i asysta z Cracovią, a po przejściu koronawirusa tylko gol i asysta w meczu ze słabą Jagiellonią.

Jakub Kamiński – gol z Cracovią, w pozostałych niewygranych meczach bilans taki sam, jak u Ishaka.

Nietrudno zauważyć, że w czterech ostatnich niewygranych meczach - z Lechią, Rakowem, Wisłą i Legią - Lech strzelił tylko dwa gole i oba były dziełem... stoperów. W doliczonym czasie meczu z Wisłą do siatki rywala trafił Antonio Milić, przeciwko Legii bramkę zdobył Lubomir Satka.

W tych spotkaniach mający silną i wyrównaną kadrę Lech nie miał też wielu korzyści ze swoich rezerwowych. Wyjątkiem asysta Adriela Ba Louy w Krakowie, no i nie można zapomnieć o tym, że to gol Michała Skórasia we Wrocławiu, gdzie Lech też sobie nie radził, dał drużynie z Poznania skromne zwycięstwo 1:0.

Lechowi generalnie brakuje jednak lekarstwa na mecze, które się mu nie układają i w których wymagania stoją na wyższym poziomie niż te, które mogą zaoferować zespoły z dołu tabeli. Nie jest nim Ishak, nie jest Amaral, nie jest Kamiński, o Kownackim, Tibie, Ramirezie, Velde czy Ba Louy nie wspominając. Nie jest nim też trener Maciej Skorża, który nie wypracował z drużyną „planu B". Trudno nie odnieść wrażenia, że Lech Poznań przez pełne 90 minut próbuje grać po prostu to samo, a na boisku zmieniają się jedynie zawodnicy.

O przełamanie Lech musi się postarać już w najbliższej kolejce, gdy zmierzy się w Płocku z Wisłą, opromienioną zwycięstwem nad faworyzowaną Pogonią Szczecin (2:1). Tam zagra bez pauzującego za żółte kartki Mikaela Ishaka, ale mimo to na wpadkę pozwolić sobie nie może, bo wówczas Wielkanoc w Poznaniu może przebiegać pod znakiem nerwów i niepewności.