Frank Castaneda może zostać w Polsce. 700 tysięcy euro

Przyjście Franka Castanedy do Warty Poznań zostało uznane za jeden z hitów zimowego okna transferowego w ekstraklasie. Jeszcze w rundzie jesiennej Kolumbijczyk występował w barwach Sheriffa Tyraspol w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Problem w tym, że piłkarz trafił do Warty jedynie pół roku.

Wiadomo, ile trzeba zapłacić za Franka Castanedę. Nie jest to kwota zaporowa

Od początku jasne było, że Warta ma być dla Castanedy krótkim przystankiem. W grudniu 2021 roku skończył się jego kontrakt z mołdawskim klubem, ale już w momencie przejścia do Warty było wiadomo, że od lipca 2022 roku Kolumbijczyk będzie występować Buriram United w Tajlandii.

Napastnik gra na miarę oczekiwań, w kilku spotkaniach pokazał się z dobrej strony. Strzelił także trzy gole w sześciu spotkaniach i przyczynił się do dobrych wyników Warty na wiosnę (14 punktów w ośmiu meczach) i znacznej poprawy klubu w lidze. Na pewno można go także zaliczyć do grona piłkarzy, których warto byłoby zatrzymać w ekstraklasie na dłużej.

Castaneda: Celowali do mnie. Na szczęście, chcieli "tylko" mnie okraść

Według informacji WP Sportowych Faktów istnieje możliwość wyciągnięcia napastnika z przyszłego klubu. Kwota wykupu Kolumbijczyka ma wynosić około 700 tys. euro. "To jest cena, nazwijmy to, wykupienia jego kontraktu stamtąd." - czytamy.

Nie jest to kwota zaporowa. Dodatkowo należy pamiętać, że Castanedą zainteresowane były Legia Warszawa oraz Górnik Zabrze, więc nawet jeśli Warta nie byłaby w stanie zapłacić takich pieniędzy, to być może skusiłby się na niego inny ligowiec. Dla poznaniaków to również pozytywna informacja. W poprzednim sezonie na pół roku do klubu trafił Makana Baku, który z miejsca stał się liderem zespołu i gwiazdą ligi. Nie było jednak możliwości, aby wykupić niemieckiego skrzydłowego, a jego strata była odczuwalna dla Warty jeszcze w rundzie jesiennej trwających rozgrywek.

Castaneda trafił do Europy w 2018 roku. Na początku występował przez półtora roku w słowackiej Senicy, później grał przez dwa lata w Sheriffie Tyraspol.