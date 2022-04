Runjaic porozumiał się z Legią. Rozmontowują sztab Pogoni

Kosta Runjaic już ponad cztery lata prowadzi z sukcesami Pogoń Szczecin. W ubiegłym sezonie klub wrócił do europejskich pucharów, a teraz walczy o mistrzostwo Polski.

O przenosinach niemieckiego trenera w Legii Warszawa mówi się już od ponad miesiąca. Na początku marca Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" stwierdził, że według niego 50-letni szkoleniowiec jest bardzo blisko związania się z aktualnymi mistrzami Polski. Jak powiedział komentator, dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński miał nawet przygotowywać wstępne dokumenty w tej sprawie.

Weszło: Runjaic i asystenci dogadani z Legią

Miesiąc później dowiadujemy się z Weszło.com, że nie tylko Runjaic, ale także jego sztab ma już być po konkretnych rozmowach z Legią. Tymi asystentami mają być Robert Kolendowicz i Andrzej Krzyształowicz. Gdyby do tego doszło, to Legia po prostu rozmontowałaby sztab szkoleniowy Pogoni.

Nie wiadomo jednak, kiedy miałoby dojść do oficjalnego ogłoszenia tej współpracy. Termin jest o tyle intrygujący, że 24 kwietnia Legia zagra z Pogonią ważny mecz w kontekście walki o mistrzostwo Polski. A wcześniejsze finalizacja współpracy mogłaby zostać źle odebrana nie tylko przez kibiców Pogoni Szczecin, ale pewnie także Rakowa i Lecha, którzy biją się o tytuł.

Runjaic trafił do Pogoni Szczecin w listopadzie 2017 roku. Zespół prowadził w 162 meczach, z których wygrał 72. Pod jego wodzą Portowcy skończyli sezon 2020/2021 na trzecim miejscu, co było najwyższą pozycją klubu od 20 lat. Po 27 kolejkach tego sezonu w tabeli prowadzi Pogoń, która ma 56 punktów. Drugi Raków ma 55 oczek, tyle samo co trzeci Lech Poznań. Legia zajmuje 10. miejsce w ekstraklasie i ma 35 punktów.