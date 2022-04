Legia chce zatrzymać Wszołka i Verbicia. "Szanse oceniam na 30 procent"

Przed rozpoczęciem tego sezonu i w jego trakcie Legia dokonała wielu wzmocnień. Aktualny mistrz Polski sprowadził aż 12 nowych zawodników, a kilku kolejnych wypożyczył. Pod koniec stycznia stołeczny zespół wzmocnił Paweł Wszołek na zasadzie wypożyczenia z Unionu Berlin, natomiast w połowie marca wypożyczono Benjamina Verbicia z Dynama Kijów.

Legia chce zatrzymać Wszołka

Po zaledwie półrocznym, niespecjalnie udanym okresie w Berlinie Wszołek postanowił wrócić do klubu, z którego przenosił się do Niemiec. W barwach Legii szybko zaczął grać na miarę swoich oczekiwań, jednak na przeszkodzie mu stanęła kontuzja, której doznał w ostatnich dniach. Niewykluczone, że pozbawi ona go gry już do końca sezonu.

Sebastian Staszewski z "Interii" poinformował, że sam Paweł Wszołek bardzo chętnie rozpatruje możliwość powrotu do Legii Warszawa na zasadzie stałego transferu. Wszystko jednak zależy od zarządu Unionu Berlin, który musiałby wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. O zatrzymanie 29-latka walczy dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

Zieliński planuje również zatrzymać Verbicia

Podobna sytuacja dotyczy Benjamina Verbicia, który został pozyskany na kilka miesięcy w ramach wypożyczenia z Dynama Kijów. Choć Słoweniec rozegrał w barwach Legii dopiero dwa mecze, klub również chciałby zatrzymać go na dłużej, jednak w jego przypadku nie będzie to takie łatwe.

- Nie wykluczajmy Wszołka i Verbicia, oni są dalej w grze. Nie powiem, że na 100 procent będą u nas grali, ale szanse są, tak na 30 procent. Paweł raczej będzie chciał z nami zostać. Dużo zależy od tego, jak to wszystko będzie się toczyło, jakie będzie podejście zawodników, jakie będzie podejście ich klubów - mówił Zieliński w rozmowie z "Interią".

Dyrektor sportowy Legii zaznaczył, że w sytuacji Słoweńca główną rolę odgrywać będzie kilka czynników. - Verbić potrzebuje czasu, aby zobaczyć jak w tych okolicznościach będzie się u nas czuł, jak się będzie u nas odnajdywał. A na koniec dojdą kwestie finansowe - dodał.