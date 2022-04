Miliony dla klubów Ekstraklasy. Rząd rusza ze specjalnym programem

Na początku 2022 roku doszło do spotkania między premierem Mateuszem Morawieckim, a prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. W rozmowach brał także udział minister sportu Kamil Bortniczuk. Efektem było przedstawienie projektu o nazwie "Wsparcie Mistrzów", w ramach którego do klubów Ekstraklasy i I ligi w najbliższych latach ma trafić łącznie 700 milionów złotych. Środki te przeznaczone będą na rozwój infrastruktury, a także przygotowanie naszych drużyn do rywalizacji w europejskich pucharach. Największe kwoty powędrują bowiem do zespołów, które zajmą czołowe miejsca w lidze.

Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, jaka pula jest gotowa do rozdysponowania. Więcej szczegółów podał w piątek portal Weszlo.com. Wiemy, jak będą rozkładały się nagrody między drużynami. Program "Wsparcie Mistrzów" ruszy już od sezonu 2022/2023.

Mistrz Polski otrzyma aż 30 milionów złotych. Wicemistrz, a także trzecia drużyna Ekstraklasy, zainkasują po 23 miliony złotych. Zdobywca Pucharu Polski wzbogaci się natomiast o 25 milionów złotych. Łącznie do podziału Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy 101 milionów tylko dla najlepszych drużyn w danej kampanii.

Warto dodać, że nagrody finansowe zostaną przyznane także za trwający obecnie sezon. Będą jednak znacznie niższe. Mistrz Polski dostanie osiem milionów złotych. Druga i trzecia drużyna po pięć milionów, a triumfator Pucharu Polski sześć milionów złotych.

Każdy klub Ekstraklasy dostanie także jeszcze w tym roku specjalny fundusz, wynoszący sześć milionów złotych, na rozbudowę swojego ośrodka treningowego. Wsparcie otrzymają także kluby I ligi. Do zespołów z tego poziomu rozgrywkowego trafi po dwa miliony złotych.

Może się także okazać, że specjalną nagrodę otrzyma drużyna, która na koniec sezonu zajmie czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Będzie ona bowiem uprawniona do gry w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, a więc także do otrzymania benefitów wynikających z programu "Wsparcie Mistrzów". Stanie się tak, gdyż w finale Pucharu Polski zagrają Lech Poznań i Raków Częstochowa, a więc drużyny, które staną także na podium ligowym (zwycięzca Pucharu Polski ma zapewniony start w eliminacjach Ligi Konferencji Europy). Na razie jednak nie ma oficjalnej informacji, jaka kwota miałaby ewentualnie trafić do czwartej drużyny obecnie trwającego sezonu.

