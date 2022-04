Kamil Wilczek przestraszył się, że zabił kibica. Okazało się, że uratował mu życie

Cztery gole w dziewięciu występach - to dorobek Kamila Wilczka po trzecim już transferze do Piasta Gliwice. 34-letni napastnik wrócił do Polski po blisko siedmiu latach gry we Włoszech, Danii i Turcji. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Wilczek podzielił się historiami i spostrzeżeniami głównie z pobytu w Danii, gdzie najpierw grał w Broendby, a później w jego największym rywalu - FC Kopenhaga.

Trzykrotny reprezentant Polski opowiedział m.in., jak w 2018 roku myślał, że zabił kibica. - Ta historia nie miała prawa się wydarzyć. Na przedmeczowej rozgrzewce Broendby ćwiczyliśmy strzały na bramkę. Dostałem wrzutkę, uderzyłem bardzo mocno, piłka poleciała w trybuny, trafiła w głowę jednego z kibiców. Gość się przewrócił, podbiegłem, by przeprosić, ale nawet mnie do niego nie dopuszczono. Wróciłem na boisko. Po meczu zapytałem naszego doktora, jak ten kibic się czuje, usłyszałem tylko tyle, że jest z nim bardzo źle. Po tym spotkaniu pojechałem na zgrupowanie reprezentacji Polski. Kiedy po dwóch tygodniach wróciłem, na trybunach widniał transparent pożegnalny, z wizerunkiem jakiegoś kibica. Byłem przerażony, że to ten, który dostał ode mnie w głowę. Naprawdę byłem przekonany, że zabiłem człowieka! Bardzo emocjonalnie do tego podszedłem - powiedział Wilczek.

I dodał: - Następnego dnia dowiedziałem się, że to był inny kibic. Ten, którego trafiłem, przebywał w szpitalu, ale już z innego powodu. Okazało się, że uratowałem mu życie. Dzięki temu, że go powaliłem, został przebadany, zrobiono mu rezonans głowy, który wykazał, że ma guza mózgu, o którym nie miał pojęcia. Lekarze od razu przeprowadzili operację, wycięli nowotwór, wszystko dobrze się skończyło. Zaprosiłem go potem na mecz, dostał karnety, ale nie mógł być na stadionie, zbyt duży hałas. Spotkaliśmy się w tygodniu, oprowadziłem go po obiekcie. Wiem, że ta sytuacja rozeszła się po świecie szerokim echem, ale ja nie chciałem robić wokół tego widowiska. Obaj zbyt mocno to przeżyliśmy. Nie miałem ochoty grać bohatera, bo dla mnie to nie było zabawne. Naprawdę myślałem, że zabiłem człowieka. Na szczęście dobrze się skończyło, mamy kontakt do dziś.

Przez cztery lata gry w klubie Wilczek zapracował na miano jego legendy. Zawodnik strzelał mnóstwo goli, został nawet kapitanem zespołu, a w sezonie 2017/18 wywalczył z nim Puchar Danii. W końcu Polak zdecydował się jednak na transfer do Turcji i trafił do Goztepe SK. Ta przygoda trwała jednak tylko pół roku. Po tym czasie Wilczek wrócił do Danii, ale tym razem do największego rywala Broendby - FC Kopenhaga.

Duński minister ds. cudzoziemców i integracji hejtował Wilczka

Napastnik przyznał, że przez ten kontrowersyjny ruch otrzymał wiele obraźliwych wiadomości w mediach społecznościowych. - Właściwie ich nie czytałem, tylko kasowałem kolejne. Najwięcej powiadomień wyskakiwało mi na Instagramie, Twittera nigdy nie miałem, Facebooka usunąłem. I nawet nie chodziło o mój spokój, ale ludzie wrzucali na moją tablicę bardzo brutalne zdjęcia, nie chciałem, by moja mama je oglądała, wolałem oszczędzić jej tego stresu. To naprawdę nie było łatwe dla nas wszystkich. Bo nawet jeśli byłem na to przygotowany, to wszystkiego ignorować nie mogłem. Jeśli ktoś wysyłał mi groźby karalne, archiwizowałem je, byłem przygotowany, jeśli ta osoba zaatakowałaby mnie w realnym życiu. Wolałem się zabezpieczyć - powiedział Wilczek.

I dodał: - Najmocniej uderzyła mnie wiadomość od mężczyzny, który wrzucił filmik, na którym jego syn w wieku 11-12 lat podpala, pluje na koszulkę z moim nazwiskiem. Jako ojciec bardzo źle się czułem, kiedy na to patrzyłem. Ten hejt ograniczał się jednak tylko do świata wirtualnego, w realnym życiu, na ulicy, nigdy go nie doświadczyłem.

- Dania jest otwartym, tolerancyjnym krajem, który teoretycznie daje ci komfort w podejmowaniu decyzji, masz robić to, co czujesz. Ja podjąłem bardzo trudną decyzję i tej tolerancji zupełnie zabrakło. Uznano, że można mnie hejtować, ale nikt nie zastanowił się, dlaczego tak postąpiłem. Nawet duński minister ds. cudzoziemców i integracji zamieścił tweeta na ten temat, opublikował go przed naszym meczem z Manchesterem United (napisał: Mam nadzieję, że przegrają Judasz Stage i Kamil Wypłata - przyp. red.). Gość powinien dostać dożywotni zakaz startowania w wyborach. Facet się skompromitował. Przecież to osoba publiczna, powinien z marszu stracić mandat, bo to podżeganie do nienawiści - zakończył Wilczek.