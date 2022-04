Czy to pożegnanie Boruca z Legią? Zamieścił wpis. "When life gets blurry"

Artur Boruc nie przechodzi ostatnio najlepszego okresu w Legii Warszawa. 13 lutego podczas meczu z Wartą Poznań otrzymał czerwoną kartkę za odepchnięcie rywala. Po feralnym zajściu dodał w mediach społecznościowych wulgarny wpis odnoszący się do tej sytuacji, co jeszcze bardziej go pogrążyło. Co więcej, trener mistrza Polski Aleksandar Vuković odsunął go od składu. Coraz więcej mówi się o tym, że Boruc nie dogaduje się z resztą zespołu. Stracił pozycję lidera w szatni i wiele wskazuje na to, że po sezonie opuści Legię Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Wymowny wpis Artura Boruca w mediach społecznościowych. Bramkarz odejdzie z klubu?

Jak do tej pory, Artur Boruc nie skomentował otwarcie ostatnich wydarzeń. Wszelką argumentację na temat odsunięcia go od składu podawał Aleksandar Vuković. Polski bramkarz jest jednak aktywny w mediach społecznościowych. W czwartek wieczorem na jego oficjalnym profilu na Facebooku pojawił się wymowny wpis - "Kiedy życie staje się rozmazane, popraw swoje skupienie".

Jak to często bywa z udostępnianymi sentencjami w sieci, nie da się jednoznacznie stwierdzić, co dokładnie autor miał na myśli. Można jedynie domniemywać, że chodzi o jego nie najlepsze położenie w zespole mistrza Polski i prawdopodobne rychłe odejście z klubu.

Media: Bayern wygrał z Barceloną wyścig o piłkarza Ajaksu. Przyjdzie za darmo

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Legia Warszawa po fatalnym starcie sezonu wróciła na odpowiednie tory. Mistrz Polski w ostatnich sześciu meczach ligowych zdobył 16 punktów, wydostał się ze strefy spadkowej i awansował na 10 miejsce w tabeli.

12:0. Kosmiczny wynik reprezentacji Polski. Blisko historycznego rekordu [WIDEO]