Wisła Kraków ma nowego piłkarza. Reprezentant kraju podpisał kontrakt

Wisłę Kraków czeka rozpaczliwa walka o utrzymanie. Drużyna Jerzego Brzęczka znajduje się w strefie spadkowej i ma trzy punkty straty do bezpiecznej lokaty, którą zajmuje Zagłębie Lubin. W ostatniej kolejce Wisła zaledwie zremisowała z Piastem Gliwice 2:2, choć w pierwszej połowie aż cztery razy obiła obramowanie bramki strzeżonej przez Frantiska Placha.

Włodarze Wisły zdają sobie sprawę z fatalnego położenia drużyny i choć do końca sezonu zostało raptem siedem spotkań, to nadal szukają piłkarzy, którzy mogliby pomóc w utrzymaniu. Już po rozpoczęciu rundy wiosennej do zespołu dołączyli chociażby Marko Poletanović czy Elvis Manu. W środę Wisła oficjalnie poinformowała o kolejnym transferze. Piłkarzem Wisły Kraków został Giorgi Tsitaiszwili.

Tsitaiszwili ma 21 lat i pochodzi z Gruzji. Jego nominalną pozycją jest prawe skrzydło, choć może grać również jako ofensywny pomocnik albo lewoskrzydłowy. Przed transferem do Wisły grał w Ukrainie. Z oczywistych względów nie może kontynuować tam kariery. Zarówno on, jak i Wisła skorzystali z furtki, którą dała UEFA. Dzięki zmianie przepisów zawodnicy występujący w lidze ukraińskiej mogli zmienić klub poza oknem transferowym. Tsitaiszwili przed transferem do Wisły grał w Czornomorcu Odessa. W tym sezonie był podstawowym piłkarzem zespołu. Zagrał w 15 meczach, w których zdobył jednego gola. Grał też m.in. w młodzieżowych drużynach Dynama Kijów i Worskłej Połtawie.

We wrześniu 2021 roku zadebiutował w reprezentacji Gruzji. Rozegrał w niej do tej pory siedem spotkań. Co ciekawe, grał on również w młodzieżowych kadrach, ale ukraińskich. W 2019 roku razem z ukraińską drużyną zdobył mistrzostwo świata U-20.

Gruzin podpisał kontrakt z Wisłą do końca tego sezonu. Szansę na debiut będzie miał najprawdopodobniej już w najbliższym meczu Wisły, w którym ta zmierzy się u siebie z Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o 15.