Co za emocje w meczu Wisły! Cztery gole i festiwal słupków i poprzeczek

Wisła Kraków przystępowała do tego meczu z nożem na gardle. Przed tą kolejką drużyna Jerzego Brzęczka traciła cztery punkty do bezpiecznego miejsca. Na dodatek przed tym spotkaniem wiślacy stracili Alana Urygę, który najprawdopodobniej znalazłby się w składzie na ten mecz, ale zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Przed spotkaniem wiślacy wyrazili wsparcie dla swojego kolegi.

Dobrą wiadomością było dla Wisły natomiast to, co działo się na innych stadionach. Wszyscy rywale Wisły w walce o utrzymanie, poza Jagiellonią, stracili punkty. Wiślacy w przypadku wygranej mogli zbliżyć się na jeden punkt do bezpiecznego miejsca. Ale na ich drodze stał rewelacyjnie w ostatnich tygodniach zorganizowany Piast Gliwice. Gliwiczanie w sześciu ostatnich meczach stracili tylko jednego gola.

Festiwal słupków i poprzeczek w meczu Wisły z Piastem

Początek spotkania był wyrównany, choć minimalnie lepiej prezentowali się goście. Wisła nie potrafiła się przedrzeć przez szczelną obronę Piasta. Piłkarze Fornalika mieli dwie groźne, choć nie stuprocentowe sytuacje. Z pola karnego w trudnej sytuacji strzelał Wilczek i zmusił Biegańskiego do interwencji, a zza "szesnastki" uderzał Kądzior, ale niecelnie.

Wisła odgryzła się w 28. minucie po stałym fragmencie gry. Wówczas kibice nie wiedzieli jeszcze, jaki festiwal ich czeka. A był to festiwal strzałów w obramowanie bramki. Na dodatek, tylko bramki strzeżonej przez Placha. Po rzucie rożnym głową uderzał Frydrych, ale piłka trafiła w poprzeczkę. Niedługo później jednak kibice Wisły mogli świętować. Znakomitą szarżę lewą stroną boiska przeprowadził Elvis Manu. Próbował on uderzać z pola karnego w kierunku dalszego słupka. Piłka odbiła się od obrońcy Piasta i trafiła akurat do Stefana Savicia, który dołożył nogę i w 31. minucie zdobył bramkę dla swojej drużyny.

A potem trwał wyżej wspomniany festiwal. 39. minuta: po świetnej akcji Wisły Manu dostaje piłkę na 14. metrze i oddaje strzał. Piłka mija Placha, ale trafia w słupek. Potem leci wzdłuż linii bramkowej, ale do siatki nie wpada. 41. minuta: Savić dośrodkowuje z prawego skrzydła na głowę Ondraska. Czech strzela, ale w słupek. I w końcu 45. minuta. Znowu dobra akcja "Białej Gwiazdy", Manu strzela z okolic 16. metra. Plach jednak odbija piłkę…na poprzeczkę. Po pierwszej połowie Wisła prowadziła więc 1:0 i cztery razy trafiła w obramowanie bramki (choć raz piłkę na poprzeczkę sparował Plach).

Niewykorzystane okazje zemściły się na Wiśle. Zdołała tylko uratować remis

Kibice Wisły w przerwie mogli mieć w głowie to, czy te wszystkie sytuacje się zemszczą. I tak też się stało. Duży błąd popełnił Mikołaj Biegański, który postanowił daleko wyjść z bramki, aby zatrzymać napastnika Piasta, który wpadał z piłką w pole karne. Nie zdążył i skończyło się rzutem karnym, który w 51. minucie pewnie wykorzystał Kamil Wilczek.

To rozpoczęło bardzo trudne chwile Wisły. Niedługo później głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego uderzał Mosór, ale Wisłę uratował Biegański. Dosłownie moment później gospodarzy uratowało tylko szczęście. Kamil Wilczek był sam na piątym metrze, ale po dośrodkowaniu ze skrzydła nie zdołał trafić w piłkę. Nic Wisły już nie uratowało w 60. minucie. Czerwiński dopadł do piłki przy linii końcowej i dośrodkował w pole bramkowe. Tam Biegański nie sięgnął piłki, a ta trafiła na głowę Wilczka, który pokonał bramkarza Wisły po raz drugi.

Już po pierwszym golu Wisła nie wyglądała najlepiej, a po drugiej zdawało się, że wiślacy byli sparaliżowani. W końcu zaczęli być częściej przy piłce, jednak niewiele z tego wynikało. Jednak w 71. minucie Wiśle znowu dopisało odrobinę szczęścia, a miało ono twarz Frantiska Placha. Z rzutu wolnego uderzał na bramkę Luis Fernandez. Prosto w Placha, ale ten odbił piłkę przed siebie. Prosto pod nogi nabiegającego Hugiego, który wpakował piłkę do bramki.

Potem mecz się trochę uspokoił. Obie drużyny stworzyły jeszcze sobie pewne sytuacje. Sappinen uderzał z woleja z pola karnego, ale piłkę odbił Biegański. Później, po drugiej stronie, Reiner był blisko gola samobójczego, ale w porę piłkę złapał Plach. Więcej w tym meczu już się nie wydarzyło. Wisła Kraków zremisowała z Piastem 2:2 i odrobiła jeden punkt do bezpiecznego miejsca, które zajmuje Zagłębie Lubin.