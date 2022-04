Legia Warszawa ma poważny problem. Vuković postawi na debiutanta

Mistrzowie Polski będą musieli sobie poradzić bez Cezarego Miszty. Młody bramkarz nabawił się urazu na czwartkowym treningu. Po jednej z interwencji gracz stołecznej drużyny musiał zejść z boiska i oddać się w ręce medyków. Badania wykazały, że Miszta będzie musiał pauzować przez najbliższe trzy tygodnie.

W sobotę, Wojskowi zagrają u siebie z Lechią Gdańsk a tydzień później zmierzą się na wyjeździe z Lechem Poznań. W międzyczasie zagrają w półfinale Pucharu Polski na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Brak Miszty to spory kłopot dla Aleksandara Vukovicia. Szkoleniowiec stołecznej drużyny, w ostatnich tygodniach chwalił grę Miszty. Teraz będzie musiał postawić na debiutanta.

Richard Strebinger, bo o nim mowa, przybył do Warszawy z Rapidu Wiedeń w zimowym oknie transferowym. Do tej pory nie miał okazji zadebiutować w stołecznej drużynie. 29-latek wystąpił jedynie w sparingach z Wigrami Suwałki i Widzewem Łódź, w których prezentował się z dobrej strony. Uraz Miszty to jednak niejedyny problem Wojskowych.

– Na pewno nie zagra Yuri Ribeiro, który na jednym z treningów nabawił się urazu mięśnia czworogłowego. Powinien wrócić do treningów mniej więcej za tydzień – przyznał w piątek Vuković. Z Lechią zagra natomiast Artur Jędrzejczyk. Kapitan Legii po urazie obojczyka ma zameldować się w podstawowym składzie na mecz z Lechią. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20.00.