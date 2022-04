Vuković wyczuwa spisek przeciwko Legii Warszawa. "To działanie z premedytacją"

Legia Warszawa w sobotę zmierzy się na własnym boisku z Lechią Gdańsk. "Wojskowi" będą chcieli zrewanżować się za porażkę z rundy jesiennej. Wówczas przegrali na terenie rywali 1:3. W piątek odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa, w której udział wziął trener Legii Aleksandar Vuković.

Vuković grzmi na konferencji prasowej. "Wyczuwam tu antylegijne działanie"

Szkoleniowiec w trakcie spotkania z dziennikarzami nie krył swojego niezadowolenia. Vuković narzekał na terminarz Legii w najbliższych dniach. Jego podopieczni rozegrają trzy mecze w ciągu tygodnia. Podobne sytuacje w świecie futbolu się zdarzają, jednak Serb jest przekonany, że takie ułożenie harmonogramu spotkań, to działanie wymierzone przeciwko jego drużynie. Zwrócił uwagę, że bezpośredni rywale, z którymi zmierzy się w nadchodzących dniach stołeczny klub, mają więcej czasu na odpoczynek.

Legia Warszawa w sobotę zagra w Ekstraklasie z Lechią Gdańsk, w środę w półfinale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, a w następną sobotę na wyjeździe z Lechem Poznań. "Kolejorz" mecz ligowy zagra w piątek 1 kwietnia, później we wtorek zmierzy się na wyjeździe z Olimpią Grudziądz w półfinale PP. Raków natomiast po meczu z Legią ponownie na boisko wybiegnie w niedzielę.

- Pechowe może być też losowanie. My gramy z Rakowem na wyjeździe i to po prostu pech. Kwestia terminarza ustalonego na ten pucharowy tydzień nie jest jednak kwestią nieszczęścia. Dla mnie jest to działanie z premedytacją, żeby jak najbardziej utrudnić sytuację zespołowi. Jeżeli Raków gra swój mecz pucharowy w środę, a potem w niedzielę, jeżeli Lech gra swoje spotkanie we wtorek, a później w sobotę, a my gramy swoje mecze w środę i sobotę, to chyba wszystko jest jasne - powiedział Aleksandar Vuković.

- Decyzja absurdalna i w żaden sposób nie jest przypadkowa. Chcę o tym powiedzieć głośno. To jest jasne i klarowne. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że my o tym wiemy. Postaramy sobie z tym poradzić. Chcemy stawić temu czoła, chociaż wyczuwam tu antylegijne działanie - dodał.

Legia Warszawa po 26 kolejkach Ekstraklasy zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Lechia Gdańsk jest natomiast czwarta. Na koncie ma 43 "oczka".

